F1, Lewis Hamilton il più veloce dei Test catalani: “Tutti sono entusiasti, ma non ci facciamo illusioni”

Cauto ottimismo in casa Ferrari al termine dello shakedown effettuato questa settimana al Montmelò, in cui la Scuderia di Maranello ha completato 440 giri preziosi con la SF-26 per raccogliere dati e comprendere meglio il funzionamento della nuova macchina. Le prestazioni cronometriche vanno prese con le pinze in questa fase della pre-season, ma intanto Lewis Hamilton si è tolto lo sfizio di stampare il miglior tempo assoluto dei test di Barcellona in 1’16″348 battendo di un decimo il riscontro ottenuto ieri da George Russell con la Mercedes.

“È stata davvero una settimana molto piacevole. Credo di aver fatto un enorme lavoro durante l’inverno sul mio lato, a livello personale, ma anche il team ha apportato tanti cambiamenti durante l’inverno in vista del test. Abbiamo avuto un inizio di settimana un po’ insolito, quando abbiamo girato con la pista totalmente bagnata, cosa che di solito non faresti. Ma l’anno scorso sono arrivato alla prima gara senza aver mai provato la Ferrari con la pioggia, e fu una corsa molto dura. Quindi è stato utile avere quell’esperienza e acquisire quella conoscenza“, dichiara il sette volte iridato alla fine dello shakedown catalano.

“Lato chilometraggio, siamo riusciti a mettere insieme due buone giornate, grazie al grande lavoro di tutte le persone in fabbrica. Di questo sono davvero grato, perché avere costanza e non avere problemi è fondamentale. Certo, ci sono sempre piccole cose, ma non abbiamo avuto veri momenti di downtime. Sono sicuro che magari arriveranno nelle prossime settimane, ma per il resto sono stati un paio di giorni davvero solidi“, aggiunge il 41enne britannico.

“Penso che abbiamo fatto ottimi debrief. Tutti sono davvero sul pezzo. Sento davvero la mentalità vincente in ogni singola persona del team, più che mai. Ed è positivo. Tutti sono positivi e incredibilmente entusiasti. Non ci facciamo illusioni, non è che pensiamo di essere già a posto. Sappiamo che c’è del lavoro da fare. Anche la Mercedes ha fatto ottime sessioni. Credo che anche Red Bull e Haas abbiano girato molto bene. Quindi non sappiamo davvero dove siamo, ma è una prima settimana solida e possiamo costruire da qui. Potrebbero servire dei grandi passi avanti. Lo sviluppo sarà fondamentale. Si tratta davvero di assicurarci di non lasciare nulla di intentato, di essere chiari e concisi nella comunicazione e nelle decisioni che prendiamo. E servirà che tutti noi siamo al nostro meglio. Sto vedendo che tutti stanno portando una nuova energia quest’anno, ed è fantastico“, le parole di un Hamilton almeno apparentemente rigenerato e motivato dopo un 2025 da incubo.