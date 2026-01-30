F1, i test di Barcellona si chiudono con una Ferrari brillante. Hamilton piazza il record davanti a Norris e Leclerc

Cala ufficialmente il sipario sui test di Barcellona (Spagna) riservati alla Formula Uno. Sulla pista del Montmelò oggi sono andate in scena le ultime otto ore di lavoro in pista e, come tradizione dell’ultimo giorno, sono risultate quanto mai interessanti, sfruttando anche il meteo con temperature tiepide attorno ai 15°.

Nel corso della mattinata catalana il più veloce è risultato Charles Leclerc (Ferrari) che, con le gomme medie, ha messo a segno un ottimo 1:16.653 andando ad avvicinarsi al crono messo a segno ieri da George Russell. Il monegasco con questo tempo chiuderà poi con la quarta prestazione assoluta dei test catalani. Per il pilota del team di Maranello 78 giri all’attivo. In seconda posizione Oscar Piastri (McLaren) in 1:17.446 a lato di 80 giri completati, quindi in terza Max Verstappen (Red Bull) in 1:18.285 con 69 tornate all’attivo.

Quarta posizione per Oliver Bearman (Haas) in 1:18.423 con la bellezza di 106 giri messi in cascina, quinta per Pierre Gasly (Alpine) in 1:19.754 e 78 giri messi a segno. Sesta posizione per Gabriel Bortoleto (Audi) in 1:20.179, settima per Fernando Alonso (Aston Martin) in 1:20.795, quindi ottavo e ultimo Valtteri Bottas (Cadillac) in 1:22.790 con soli 33 giri completati.

Nel pomeriggio si è tornati in pista con diversi cambi a livello di line-up. Nelle battute conclusive diversi piloti hanno montato le gomme soft per provare i time attack. Lando Norris ha spinto la sua McLaren al miglior tempo in 1:16.594 andando a fare segnare il miglior crono di giornata (poi si è dedicato a parecchio lavoro a livello aerodinamico con vernice sulla sua MCL40) fino ai time attack finali. Lewis Hamilton con la Ferrari ha piazzato il record dei test in 1:16.348 andando a superare l’1:16.445 messo a segno ieri da George Russell. Max Verstappen ha risposto in 1:16.9 confermandosi ai piani alti. Fernando Alonso ha proseguito con il suo lavoro in pista ma non andando a ritoccare il suo 1:20.795.