Chi sono i 4 portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi 2026: medaglie vinte e palmares

Saranno 4 i portabandiera dell’Italia alla Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, venerdì 6 febbraio, alle ore 20.00, a Cortina d’Ampezzo sfileranno col tricolore Amos Mosaner e Federica Brignone, mentre a Milano l’onore toccherà a Federico Pellegrino ed Arianna Fontana.

AMOS MOSANER

Campione olimpico ed iridato in carica nel doppio misto del curling con con Stefania Constantini: oro ai Giochi a Pechino 2022 ed ai Mondiali a Fredericton nel 2025. In carriera vanta anche quattro titoli del Grand Slam, due bronzi mondiali e tre podi agli Europei con la squadra maschile, infine nel 2012 fu argento con la squadra mista ai Giochi Olimpici Giovanili di Innsbruck.

FEDERICA BRIGNONE

Nella Coppa del Mondo di sci alpino vanta la vittoria di 2 classifiche generali (2019-2020, 2024-2025) e 5 di specialità (gigante 2019-2020 e 2024-2025, combinata alpina 2018-2019 e 2019-2020, discesa 2024-2025). Sono inoltre 37 le affermazioni nel massimo circuito ed 85 i podi complessivi. A ciò vanno aggiunti cinque podi iridati (2 ori e 3 argenti) e tre medaglie a Cinque Cerchi (l’argento nel gigante di Pechino del 2022 ed i due bronzi nel gigante di PyeongChang nel 2018 e nella combinata alpina di Pechino 2022).

FEDERICO PELLEGRINO

Vanta 69 podi in carriera nello sci di fondo, considerando Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi. Sono invece 17 i successi individuali nel circuito maggiore, mentre sono 8 le top-3 iridate, tra cui l’oro nella sprint individuale di Lahti nel 2017. Sono due gli argenti a Cinque Cerchi (sprint individuale a Pyeongchang 2018 e Pechino 2022).

ARIANNA FONTANA

Con 11 medaglie vinte ai Giochi nello short track è l’atleta italiana più decorata di sempre nelle Olimpiadi Invernali, con 2 ori, 4 argenti e 5 bronzi, a cui vanno aggiunti 13 podi mondiali, 21 vittorie ed 81 podi in Coppa del Mondo/World Tour, considerando sia gare individuali e che a squadre, oltre a 17 ori e 32 podi continentali.