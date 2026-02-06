Cerimonia inaugurale Milano Cortina 2026 oggi: orario, tv, programma, streaming

La Cerimonia inaugurale Milano Cortina 2026 oggi è uno degli eventi più attesi dell’anno sportivo mondiale e segna ufficialmente l’inizio dei Giochi Olimpici Invernali. L’appuntamento è fissato per oggi, venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 20:00, quando prenderà il via uno spettacolo capace di unire sport, musica e spettacolo. L’evento si svolgerà nello storico Stadio San Siro di Milano, ribattezzato per l’occasione Milano San Siro Olympic Stadium, con una copertura mediatica globale senza precedenti. Grande attenzione anche per orario, tv, programma e streaming, elementi fondamentali per seguire in diretta ogni momento della cerimonia.

La cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 rappresenta una prima assoluta nella storia olimpica, grazie a una struttura innovativa e diffusa sul territorio. Oltre a Milano, infatti, l’evento coinvolgerà simultaneamente anche Cortina d’Ampezzo, Livigno e Predazzo, creando una narrazione unica e condivisa. Cuore simbolico della serata sarà la doppia accensione del braciere olimpico, che avverrà in contemporanea all’Arco della Pace di Milano e in Piazza Dibona a Cortina. Una scelta fortemente voluta per valorizzare le anime urbana e alpina dei Giochi e raccontare l’Italia nella sua molteplicità.

Lo spettacolo, ideato da Balich Wonder Studio, avrà come filo conduttore il tema dell’armonia e promette di emozionare il pubblico con una produzione imponente. Sul palco si alterneranno artisti di fama internazionale come Andrea Bocelli, Mariah Carey e Laura Pausini, insieme a grandi nomi del cinema e dello spettacolo italiano. Non mancheranno i momenti più iconici della tradizione olimpica, dalla sfilata delle delegazioni nazionali all’annuncio ufficiale di apertura dei Giochi, fino al passaggio della fiamma olimpica all’ultimo tedoforo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max, TimVision e Amazon Prime Video Channel; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CERIMONIA D’APERTURA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 OGGI

Venerdì 6 febbraio

Ore 20.00 Cerimonia d’Apertura Milano Cortina 2026 – Diretta tv su Rai 1 HD

PROGRAMMA CERIMONIA D’APERTURA OLIMPIADI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max, TimVision e Amazon Prime Video Channel per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.