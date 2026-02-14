Cancellata la terza tappa della Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana: le motivazioni

Il meteo avverso si imbatte sulla terza tappa valida per la decima edizione della Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana. La frazione di oggi, sabato 14 febbraio, è stata infatti cancellata a causa del forte vento che si sta abbattendo in queste ore nel sud della Spagna.

Una scelta obbligata in quella che era considerata la tappa regina della corsa iberica. Il percorso odierno prevedeva infatti 128 chilometri tra Agost e La Nucía con diverse asperità, in particolare all’inizio con il Collado de la Horna (7.1 km, 3.9 %) oltre che nella sezione finale con Port De Tudons (15 km, 5%) e Port de Confrides (6.4 km, 4.8 %).

Ricordiamo che nella classifica generale al comando delle operazioni c’è Demi Vollering (FDJ United -SUEZ) con un vantaggio di 56 secondi sulla francese Maeva Squiban (UAE Team ADQ), al posto d’onore virtuale davanti a Viktoria Chladonova (Team Visma I Lease a Bike), terza a 58 secondi. La migliore italiana è invece Letizia Paternoster, undicesima con un distacco di 1’27”000.

La competizione riprenderà dunque domani, domenica 15 febbraio, con l’ultima frazione, caratterizzata da 117 chilometri con partenza da Sagunt ed arrivo a Valencia.