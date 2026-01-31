Salto con gli sci: Domen Prevc domina anche a Willingen, Alex Insam entra nei 30

Domen Prevc continua a dare il meglio ovunque egli vada. E non solo: a Willingen, sull’HS147 tedesco che è l’ultimo di scena prima delle Olimpiadi Invernali, lo sloveno ne combina una delle sue: vince, stravince e sfiora anche il record del trampolino da una stanga più bassa, la 11, rispetto a quella impiegata dagli altri. In particolare, sono i 155 metri della seconda serie a risultare impressionanti e a formare la massima parte dei 264.2 punti che lo trascinano verso un altro pezzo di Coppa del Mondo.

Seconda posizione per Ren Nikaido: il giapponese, che chiude a quota 242.2 atterrando direttamente sull’HS nella seconda serie, riesce a precedere il vero e proprio cavallo di ritorno di giornata, Karl Geiger, al quale il podio mancava da quasi un anno e che lo ritrova con 237.8, dimostrando di avere, forse, una chance olimpica. Contenuta la rimonta del connazionale Felix Hoffmann, quarto a 235.9; quinto l’eterno austriaco Manuel Fettner a 223.4 con tre decimi di punto sul terzo dei tedeschi, Andreas Wellinger, a 223.1.

Settimo il norvegese Kristoffer Eriksen Sundal a 222.9, poi c’è la rimonta dal 17° posto (anche qui il vento fa il bello e il cattivo tempo) del bulgaro Vladimir Zografski, che piomba a 217.2 davanti a Ryoyu Kobayashi, e anche per il Concorde giapponese recupero impressionante di 15 posti rispetto a un’estremamente opaca prima serie. Decimo l’austriaco Daniel Tschofenig a 214.6.

Si rivede la bandiera italiana nella seconda serie: ce la porta Alex Insam, che nella prima serie ha condizioni favorevoli e infatti arriva a 128.5 metri con 88.3 punti, ma nella seconda fa 119.5 con 82.5, chiudendo così 27° a 170.8. 38° Giovanni Bresadola con 87.3.