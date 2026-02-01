Seguici su
Salto con gli sci: Kvandal concede il bis a Willingen su Maruyama, Sieff a metà classifica

Eirin Maria Kvandal
Bis di Eirin Maria Kvandal a Willingen. La norvegese raddoppia sull’HS147 tedesco, rimontando stavolta dalla quarta posizione della prima serie in una gara che, per buona misura, ha avuto un signor protagonista: il vento, quello che, tra stanghe abbassate e quant’altro, ha cambiato questo o quel destino. Per Kvandal, innanzitutto, dopo un salto da 136 metri e 117 punti ne arriva uno da 138.5 e 134.8, decisamente migliore in sostanza a livello qualitativo, che le vale un 251.8 di ottima fattura in vista di Milano Cortina (anche se i trampolini sono diversi).

Piazza d’onore per Nozomi Maruyama, che seconda era dopo la prima serie e seconda rimane, inserendosi a 243.9 e forse potendo anche avere un minimo di rimpianto, perché a parità di misura (138.5 metri) nelle due serie, se avesse avuto un rendimento stile prima si sarebbe a parlare dei decimi di differenza. Stavolta è terza Nika Prevc, che chiude ottava la serie iniziale, ma arriva a 146 nella seconda recuperando dall’ottavo posto al gradino più basso del podio con 235.1. Quarta e quinta le tedesche Selina Freitag e Agnes Reisch, a 232.9 e 223.9 rispettivamente.

Sesta posizione per l’altra slovena Nika Vodan (ex Kriznar) a 216.9, poi ci sono i tanti rimpianti di Anna Odine Stroem, che si ritrova a saltare in un momento particolarmente inclemente e getta così il primo posto della serie iniziale con 84.4 punti appena nella seconda: chiude a quota 212. Ottava e decima le giapponesi Ringo Miyajima e Sara Takanashi, a 205.8 e 184.1 rispettivamente; in mezzo l’americana Josie Johnson a 186.1.

In casa Italia spicca in positivo la prestazione di Annika Sieff, che trova il 16° posto a quota 169.2 dopo aver interpretato bene sia la prima che la seconda serie. 26a, invece, Martina Zanitzer a quota 138.1. Si completa così il quadro delle competizioni che precedono le Olimpiadi, che ora occuperanno tutto quel che c’è fino alla terza settimana di febbraio.

