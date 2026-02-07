Calcio, un sabato all’ultimo respiro in Serie A. Il Napoli passa a casa del Genoa, Fiorentina beffata

All’ultimo respiro. Il Napoli continua a stare in scia del Milan e vince una partita soffertissima contro il Genoa nel sabato dedicato agli anticipi della Serie A 2025-2026 di calcio. Prestazione difficile per i Campioni d’Italia, capaci di spuntarla in pieno recupero con un calcio di rigore.

Il primo squillo è arrivato dalla formazione ligure, passata in vantaggio al terzo giro di orologio con un penalty trasformato da Malinovskyi. La reazione degli uomini Antonio Conte non è però tardata ad arrivare: Hollund al 20’ infatti pareggia i conti, 120 secondi dopo invece Mc Tominay mette a referto la rete dell’1-2.

La formazione allenata da De Rossi non si dà però per vinta, cercando e trovando il pareggio al 57’ con Colombo e tenendo botta fino ai minuti finali, quando un fallo in area provoca un rigore capitalizzato ancora da Hollund e che vale la vittoria finale (con gli azzurri in dieci per più di 15 minuti a causa di una doppia ammonizione di Juan Jesus).

Si sono divise la posta invece Fiorentina e Torino, con la viola anche lei beffata soltanto all’extra time. A partire meglio è stato il Toro, avanti al 26’ con Casadei prima di subire il ritorno dei toscani nel secondo tempo, bravi a ribaltare tutto in meno di dieci minuti prima con Solomon (51’) e poi con Kean (57’). Poi, al 94’, Maripan ha segnato la rete del pareggio, vanificando quanto costruito dagli avversari.