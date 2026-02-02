Calcio, l’Udinese batte la Roma nel posticipo della Serie A

Nel primo posticipo della 23ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio l’Udinese supera la Roma col minimo scarto (e col minimo sforzo), imponendosi per 1-0 grazie alla rete su punizione di Jurgen Ekkelenkamp, siglato ad inizio ripresa. I friulani agganciano la Lazio all’ottavo posto a quota 32, mentre la Roma resta quinta con 43.

Nel primo tempo l’Udinese impensierisce a più riprese i capitolini, sorretti dalla buona prestazione di Svilar, che prima si oppone alla conclusione di Atta e poi si disimpegna sull’insidioso tiro-cross di Ekkelenkamp. La Roma replica soltanto con qualche timida sortita di Malen. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa Wesley scalda i guantoni di Okoye, praticamente inoperoso fino a quel momento, poi arriva il gol partita: al 49′ Ekkelenkamp su calcio di punizione sfrutta la deviazione di Malen e buca Svilar, portando in vantaggio l’Udinese. La Roma ha una grande occasione in pieno recupero, ma Okoye si oppone a Mancini e mette in cassaforte il definitivo 1-0.

SERIE A CALCIO 2025-2026

Risultati e programma 23ma giornata

Venerdì 30 gennaio

LAZIO-GENOA 3-2

Sabato 31 gennaio

PISA-SASSUOLO 1-3

NAPOLI-FIORENTINA 2-1

CAGLIARI-H.VERONA 4-0

Domenica 1 febbraio

TORINO-LECCE 1-0

COMO-ATALANTA 0-0

CREMONESE-INTER 0-2

PARMA-JUVENTUS 1-4

Lunedì 2 febbraio

UDINESE-ROMA 1-0

Martedì 3 febbraio

BOLOGNA-MILAN ore 20.45

Classifica

INTER 55

MILAN* 47

NAPOLI 46

JUVENTUS 45

ROMA 43

COMO 41

ATALANTA 36

LAZIO 32

UDINESE 32

BOLOGNA* 30

SASSUOLO 29

CAGLIARI 28

TORINO 26

GENOA 23

CREMONESE 23

PARMA 23

LECCE 18

FIORENTINA 17

PISA 14

H.VERONA 14

* = una partita in meno