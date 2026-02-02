Calcio
Calcio, l’Udinese batte la Roma nel posticipo della Serie A
Nel primo posticipo della 23ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio l’Udinese supera la Roma col minimo scarto (e col minimo sforzo), imponendosi per 1-0 grazie alla rete su punizione di Jurgen Ekkelenkamp, siglato ad inizio ripresa. I friulani agganciano la Lazio all’ottavo posto a quota 32, mentre la Roma resta quinta con 43.
Nel primo tempo l’Udinese impensierisce a più riprese i capitolini, sorretti dalla buona prestazione di Svilar, che prima si oppone alla conclusione di Atta e poi si disimpegna sull’insidioso tiro-cross di Ekkelenkamp. La Roma replica soltanto con qualche timida sortita di Malen. Si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa Wesley scalda i guantoni di Okoye, praticamente inoperoso fino a quel momento, poi arriva il gol partita: al 49′ Ekkelenkamp su calcio di punizione sfrutta la deviazione di Malen e buca Svilar, portando in vantaggio l’Udinese. La Roma ha una grande occasione in pieno recupero, ma Okoye si oppone a Mancini e mette in cassaforte il definitivo 1-0.
SERIE A CALCIO 2025-2026
Risultati e programma 23ma giornata
Venerdì 30 gennaio
LAZIO-GENOA 3-2
Sabato 31 gennaio
PISA-SASSUOLO 1-3
NAPOLI-FIORENTINA 2-1
CAGLIARI-H.VERONA 4-0
Domenica 1 febbraio
TORINO-LECCE 1-0
COMO-ATALANTA 0-0
CREMONESE-INTER 0-2
PARMA-JUVENTUS 1-4
Lunedì 2 febbraio
UDINESE-ROMA 1-0
Martedì 3 febbraio
BOLOGNA-MILAN ore 20.45
Classifica
INTER 55
MILAN* 47
NAPOLI 46
JUVENTUS 45
ROMA 43
COMO 41
ATALANTA 36
LAZIO 32
UDINESE 32
BOLOGNA* 30
SASSUOLO 29
CAGLIARI 28
TORINO 26
GENOA 23
CREMONESE 23
PARMA 23
LECCE 18
FIORENTINA 17
PISA 14
H.VERONA 14
* = una partita in meno