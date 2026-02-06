Calcio, l’Atalanta stende la Juventus ed approda in semifinale di Coppa Italia

La seconda semifinalista della Coppa Italia 2025-2026 di calcio è l’Atalanta, che supera per 3-0 la Juventus nei quarti di finale ed avanza al penultimo atto, dove affronterà la vincente di Bologna-Lazio. A Bergamo gli orobici si impongono grazie al rigore di Scamacca e, nel finale, alle reti di Sulemana e Pasalic.

Nel primo tempo l’equilibrio si spezza al 27′, quando il direttore di gara viene richiamato al VAR per valutare un tocco di mano in area di Bremer: l’arbitro concede il penalty e dal dischetto Scamacca porta in vantaggio la Dea. Si va al riposo sul risultato di 1-0.

Nella ripresa la Juventus si sbilancia andando alla ricerca del pari e gli orobici la puniscono: al 77′ Sulemana, subentrato proprio a Scamacca, firma il raddoppio, infine all’85’ il neoentrato Pasalic chiude definitivamente i conti. Vince l’Atalanta per 3-0.