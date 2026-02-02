Calcio
Calcio femminile, blitz del Napoli a Firenze: le partenopee battono le viola
Colpo grosso al Viola Park. Il Napoli ha infatti battuto la Fiorentina per 1-2 in occasione del posticipo valido per la dodicesima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio femminile, salendo così al quinto posto della classifica a pari merito con il Milan.
Buona partenza per le partenopee, capaci di passare in vantaggio nei primi dieci minuti di gioco con una furba palla che scavalca la linea difensiva permettendo la volata di Nielsen che, lanciata a rete, non sbaglia. Non manca la reazione delle toscane, le quali incassato il colpo tentando di aumentare i giri del motore, affacciandosi un paio di volte nella tre quarti avversaria.
Nonostante lo sforzo le azzurre si dimostrano ciniche, trovando il raddoppio confezionando praticamente la stessa azione che ha portato al primo sigillo, dunque con Nielsen nuovamente mandata in profondità; stavolta però la nordica serve Basunic, la quale non deve fare altro che appoggiare in rete.
Pur rendendosi pericolosa molteplici volte, la Fiorentina non riesce ad incidere se non al minuto 80′, quando un colpo di testa da parte di Omarsdottir accorcia le distanze. Ma sarà di fatto l’ultimo squillo di una disputa che allontana ancora di più la compagine viola dalla zona Champions League.