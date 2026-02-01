Calcio: l’Inter non sbaglia, la Juve dilaga a Parma. Vittoria importante per il Torino, non si fanno male Atalanta e Como

Si è da poco concluso il programma della 23esima giornata di Serie A 2025-2026. Dopo le vittorie di ieri di Sassuolo, Napoli e Cagliari, la classifica ha subito ulteriori scossoni con le quattro partite disputate oggi. In attesa di Udinese-Roma e di Bologna-Milan, la classifica vede sempre in testa l’Inter, con 55 punti ed un vantaggio di 8 lunghezze sul Milan (atteso martedì a Bologna).

La domenica di Campionato si è aperta alle 12.30 con il match tra Torino e Lecce. I granata, dopo due ko pesanti che potevano compromettere la classifica, sono tornati alla vittoria grazie al gol di Che Adams, arrivato al 29′. Toro che ora può guardare con più serenità alla classifica mentre il Lecce, a cui la vittoria manca da dicembre, resta in piena lotta retrocessione.

Alle ore 15.00, invece, a darsi battaglia sono state Como ed Atalanta in un derby insolito. Punteggio finale di 0-0, in una partita condizionata dal rosso per Ahanor arrivato all’8′. Nel finale, i lariani hanno incredibilmente sciupato un rigore con Nico Paz che poteva regalargli la vittoria. Alle 18.00, l’Inter ha vinto in trasferta contro la Cremonese, grazie ai gol di Lautaro Martinez (16′) e Piotr Zielinksi (31′). Nerazzurri che restano primi in classifica ed allungano, in attesa del posticipo del Milan.

Il programma si è concluso con il match tra Parma e Juventus, andato in scena alle 20.45. I bianconeri hanno dominato il match, terminato 1-4 con le reti di Bremer al 15′, McKennie 37′, Bremer 54′, David 64′. L’unico gol dei parmigiani è stato l’autogol di Cambiaso, arrivato al 51′. Spalletti sembra aver guarito totalmente la Juve che ora si trova a -1 dal terzo posto occupato dal Napoli.