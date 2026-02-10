Dove vedere in tv Wolfsburg-Juventus, Champions League calcio femminile 2026: orario, programma, streaming

La Juventus Women torna protagonista in Europa e scende in campo contro il Wolfsburg per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Women’s Champions League 2026. Giovedì 12 febbraio alle ore 18:45, presso l’AOK Stadion, andrà in scena il seguente incontro.

Una sfida di altissimo livello tra due squadre che hanno chiuso la fase campionato a distanza ravvicinata e che promette spettacolo, gol ed equilibrio. Le bianconere hanno terminato la prima fase all’ottavo posto, proprio davanti alle tedesche, con un solo punto di vantaggio, guadagnandosi così un accoppiamento che si preannuncia estremamente combattuto. Il confronto rievoca anche il precedente della fase a gironi 2021/22, quando a Torino arrivò un emozionante pareggio per 2-2, deciso nel finale da un gol di Cristiana Girelli.

I numeri confermano l’equilibrio:

entrambe le squadre hanno segnato 13 gol nella fase campionato

solo una porta inviolata a testa

distacco finale di un solo punto in classifica

Il Wolfsburg, però, parte con una tradizione europea pesante: le tedesche hanno raggiunto almeno i quarti di finale in 12 delle ultime 13 stagioni di Champions League.

La Juve punta invece a centrare i quarti di finale per la seconda volta nella sua storia, un traguardo che rappresenterebbe un ulteriore passo nella crescita internazionale del club.

Un dato non sorride alle bianconere:

il Wolfsburg non ha mai perso un doppio confronto UEFA contro squadre italiane, vincendo tutti e tre i precedenti

In palio, per chi passerà il turno, c’è una sfida di altissimo prestigio: nei quarti di finale attendono le OL Lyonnes, otto volte campionesse d’Europa.

La partita tra Wolfsburg e Juventus, valida per la Champions League di calcio femminile, andrà in scena giovedì 12 febbraio (ore 18:45) all’AOK Stadion. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

WOLFSBURG-JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Giovedì 12 febbraio

Ore 18:45 Wolfsburg vs Juventus all’AOK Arena

PROGRAMMA WOLFSBURG-JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Diretta testuale: OA Sport