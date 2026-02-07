Brutto incidente per Dusan Lajovic in Coppa Davis: il tennista serbo finisce in ospedale

La Spagna osserva con uno sguardo interessato a quanto sta accadendo in questo fine settimana a Santiago del Cile. Da questa sfida uscirà infatti il prossimo avversario in Coppa Davis, e tutto lascia pensare che sarà una squadra sudamericana.

Dopo le vittorie di Tomás Barrios su Dušan Lajović (7-5, 7-6) e di Alejandro Tabilo contro Miomir Kecmanović (6-7, 6-2, 6-4), il Cile di Nicolás Massú conduce per 2-0 e ha la possibilità di chiudere il confronto già questa sera con il punto del doppio. In caso di successo, la compagine iberica sarebbe chiamata a una trasferta in Cile nella settimana immediatamente successiva agli US Open.

Per la Serbia, tuttavia, il venerdì di Davis a Santiago è stato segnato soprattutto da una notizia ben più grave del risultato sul campo. Oltre allo svantaggio per 2-0 contro i cileni, la squadra guidata da Viktor Troicki ha dovuto fare i conti con il serio infortunio di Lajović, avvenuto al termine del primo incontro.

Il tennista serbo è rimasto vittima di un incidente negli spogliatoi dello stadio, dove ha urtato violentemente contro una vetrata. L’impatto gli ha provocato una contusione alla testa, una ferita al labbro e la perdita di alcuni denti, rendendo di fatto impossibile la sua partecipazione al resto del week end. Il giocatore balcanico è stato immediatamente trasportato in una struttura medica dal dottor Alejandro Orizola, medico della nazionale cilena, per ricevere le cure necessarie.