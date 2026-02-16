BobMilano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Bob oggi, Olimpiadi 2026: orari 16 febbraio, tv, programma, streaming, italiani in gara
Tutto pronto sulla pista “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo per vivere nuove grandi emozioni con l’assegnazione del primo titolo nel bob ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nella serata di lunedì 16 febbraio si disputeranno infatti le ultime due manche del monobob femminile, con la tedesca Laura Nolte leader provvisoria della competizione davanti a due atlete statunitensi.
Stamattina comincia nel frattempo il cammino dell’azzurro Patrick Baumgartner (insieme al frenatore Robert Mircea) nel bob a due, con in programma le prime due discese. L’Italia parte in questa specialità come outsider nella lotta per le medaglie, anche se negli allenamenti si è visto un estremo equilibrio, ma la Germania ha le carte in regola per monopolizzare le prime tre posizioni con i suoi equipaggi.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle gare odierne di bob alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (ad eccezione della prima manche del doppio maschile); in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 (tranne la seconda manche del doppio maschile), DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO BOB OGGI ALLE OLIMPIADI
Lunedì 16 febbraio
10.00 Prima manche bob a 2 uomini
11.57 Seconda manche bob a 2 uomini – Diretta tv su Rai 2
19.00 Terza manche monobob donne – Diretta tv su Rai 2
21.06 Quarta manche monobob donne – Diretta tv su Rai 2
PROGRAMMA BOB: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 (dalle 11.00 in poi).
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; tutte le discese tranne la seconda manche del doppio maschile anche su Eurosport 2 DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.