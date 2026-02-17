Biathlon, Olimpiadi 2026: la guida alla Staffetta maschile, storia, attualità, medaglie

Martedì 17 febbraio è il giorno in cui, ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il biathlon assegnerà l’ottavo dei suoi undici titoli, quello della staffetta maschile. La competizione conferirà medaglie a Cinque cerchi per la XVI volta.

Il bello di questa gara è rappresentato dal fatto di non aver mai cambiato connotati. Sin da Grenoble 1968, l’edizione in cui ha fatto il proprio ingresso nel programma, si disputa su quattro frazioni di 7,5 km l’una. Ogni atleta spara al poligono due volte (terra-piedi) con la peculiarità di avere tre ricariche dopo i cinque colpi nel caricatore.

Bisogna sottolineare come la gara a squadre tenutasi a Chamonix nel 1924 non possa e non debba essere assimilata alle staffette, poiché tale non era. Pur conferendo legittimamente medaglie, riconosciute dal Comitato Olimpico Internazionale, si trattava di una prova a pattuglie, nella quale i quattro componenti delle squadre sono scesi in pista assieme. Banalmente, non era una staffetta, bensì qualcosa di completamente diverso!

BIATHLON – MILANO CORTINA 2026

LA GUIDA ALLA STAFFETTA MASCHILE

NAZIONE PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

UNIONE SOVIETICA – 6 titoli

1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988

ALBO D’ORO XXI SECOLO

2002 – NORVEGIA, Germania, Francia

2006 – GERMANIA, Russia, Francia

2010 – NORVEGIA, Austria, Svezia (*)

2014 – GERMANIA, Austria, Norvegia (**)

2018 – SVEZIA, Norvegia, Germania

2022 – NORVEGIA, Francia, Russia

(*) in pista la Russia arrivò terza, ma nel 2024 è stata privata del bronzo in seguito alla squalifica di Evgeny Ustyugov.

(**) in pista vinse la Russia, ma nel 2024 è stata privata dell’oro in seguito alla squalifica di Evgeny Ustyugov, dunque il podio è stato totalmente riscritt a tavolino.

MEDAGLIERE COMPLESSIVO PER NAZIONI

6-0-0 (6) – URSS

5-1-1 (7) – GERMANIA

3-4-1 (8) – NORVEGIA

1-0-3 (4) – SVEZIA

0-2-2 (4) – RUSSIA

0-2-0 (2) – FINLANDIA

0-2-0 (2) – AUSTRIA

0-1-3 (4) – FRANCIA

0-1-2 (3) – GERMANIA EST

0-1-2 (3) – GERMANIA OVEST

0-1-0 (1) – CSI

0-0-1 (1) – ITALIA

ITALIA, TUTTE LE MEDAGLIE

Bronzi (1)

Calgary 1988 – (Kiem, Taschler, Passler, Zingerle)

STAFFETTA MASCHILE, INVERNO 2025-26

TUTTI I PODI

Östersund

1. NOR (Uldal, Frey, Lægreid, Christiansen)

2. FRA (Claude F., Fillon Maillet, Jacquelin, Perrot)

3. SWE (Brandt, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson)

Hochfilzen

1. NOR (Dale-Skjevdal, Botn, Lægreid, Christiansen)

2. FRA (Claude F., Jacquelin, Fillon Maillet, Perrot)

3. SWE (Nelin, Stefansson, Ponsiluoma, Samuelsson)

Oberhof

1. NOR (Frey, Dale-Skjevdal, Uldal, Christiansen)

2. FRA (Claude F., Jacquelin, Fillon Maillet, Perrot)

3. SWE (Nelin, Stefansson, Ponsiluoma, Samuelsson)

Ruhpolding

1. FRA (Claude F., Lombardot, Fillon Maillet, Perrot)

2. BBB (Dale-Skjevdal, Lægreid, Uldal, Christiansen)

3. GER (Strelow, Riethmuller, Zobel, Nawrath)

TUTTI I PIAZZAMENTI DELL’ITALIA NEL 2025-26

Östersund – 6° posto (Braunhofer/Hofer/Bionaz/Giacomel)

Hochfilzen – 6° posto (Zeni/Hofer/Bionaz/Giacomel)

Oberhof – 4° posto (Braunhofer/Bionaz/Hofer/Giacomel)

Ruhpolding – 9° posto (Braunhofer/Hofer/Zeni/Romanin)