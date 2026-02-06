BiathlonSport Invernali
Biathlon, nella sprint dell’IBU Cup a Sjusjoen sfiora il podio Christoph Pircher
Nella 10 km sprint maschile andata in scena a Sjusjoen, in Norvegia, sede di tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon, sfiora il podio Christoph Pircher, il quale si classifica quinto nella gara vinta dal francese Gaetan Paturel.
Il successo va al transalpino Gaetan Paturel, il quale si impone nonostante un errore in piedi, con il crono di 24’09″3, davanti al tedesco Franz Schaser, secondo con 10/10 al tiro, a 6″3, ed al norvegese Martin Nevland, anch’egli senza bersagli mancati, terzo a 26″3.
Christoph Pircher commette un errore nel poligono in piedi e termina quinto a 41″4, ma vanno a punti anche Didier Bionaz, ventesimo a 1’20″ con 3 errori, Davide Compagnoni, 32°, Marco Barale, 35°, e Daniele Cappellari, 39°, infine prenderà parte alla pursuit anche Felix Ratschiller, 56°.