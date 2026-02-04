Biathlon, l’Italia sfiora la top five nella staffetta mista dell’IBU Cup di Sjusjoen

Si apre la settima tappa stagionale dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon: si resta a Sjusjoen, in Norvegia, già sede degli Europei Open, validi per il circuito cadetto. Nella staffetta mista sesto posto del quartetto azzurro, con l’Italia nona nella single mixed.

Nella staffetta mista successo della Francia, che si impone in 1:07’57″6, andando a precedere di 14″7 l’Austria, alla piazza d’onore, e di 34″3 la Germania, sul gradino più basso del podio. L’Italia di Marco Barale, Didier Bionaz, Linda Zingerle e Samuela Comola si piazza al sesto posto, con due giri di penalità e nove ricariche utilizzate, a 3’11″5 dai transalpini.

Nella staffetta single mixed vince sempre la Francia, che taglia il traguardo in 41’07″5, staccando di 20″7 l’Austria, ancora seconda, e di 48″7 la Svezia, che completa il podio. L’Italia di Daniele Cappellari e Martina Trabucchi si classifica al nono posto, con un giro di penalità e 14 colpi ricaricati, a 2’14″9 dai francesi.