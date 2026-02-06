Biathlon, top ten per Fabiana Carpella nella sprint dell’IBU Cup a Sjusioen

Prosegue la tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon in corso a Sjusjoen, in Norvegia: nella 7.5 km sprint femminile vinta dalla svedese Sara Andersson chiude al nono posto Fabiana Carpella, ma sono positive anche le prove di Samuela Comola, 14ma, e Martina Trabucchi, 18ma.

Nella 7.5 km sprint femminile la vittoria va alla svedese Sara Andersson, che non commette errori al tiro e si impone con il tempo di 21’19″6, andando a precedere la transalpina Celia Henaff, seconda con un errore in piedi, a 3″0, e la norvegese Ragna Fodstad, terza con 10/10 al poligono, a 11″2.

Nono posto per Fabiana Carpella, anch’ella senza errori al tiro, a 39″7, mentre Samuela Comola, con un errore in piedi, è 14ma a 58″6, infine Martina Trabucchi, con due bersagli mancati, è 18ma a 1’15″2. Fuori dalla zona punti Ilaria Scattolo, con 3 errori in piedi, a 2’29”, e Linda Zingerle, con quattro bersagli mancati, a 2’35”. Non si qualifica per la pursuit di domani Beatrice Trabucchi, 65ma con 4 errori totali.