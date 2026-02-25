Basket, qualificazioni Mondiali basket 2027: la classifica dell’Italia. Doppia sfida spartiacque con la Gran Bretagna

Ufficialmente, per la classifica del girone D delle qualificazioni ai Mondiali del 2027, la situazione è totalmente pari. Gran Bretagna, Lituania, Islanda e Italia sono tutte a quota 3 punti, o meglio a una vittoria e una sconfitta (la FIBA da anni assegna due punti per la vittoria e uno per la sconfitta). In termini di “spareggi tecnici”, però, c’è un particolare che fa capire perché l’ordine delle quattro squadre è quello sopracitato.

La Gran Bretagna, infatti, ha una differenza canestri positiva di +5, che la pone al primo posto. Poi la Lituania è esattamente a 0 (170 punti fatti e altrettanti subiti), ed è dunque seconda. L’Islanda è a -1, e dunque terza, e quindi c’è l’Italia quarta con un differenziale di -4. Nei fatti ad ora vale quel che vale, ma va sottolineato l’immenso equilibrio fino ad ora visto in questo raggruppamento.

Nei fatti, alla squadra azzurra serve una doppia vittoria per togliersi quasi tutti i dubbi in tema di qualificazione alla seconda fase, un obiettivo che gli uomini di Luca Banchi possono raggiungere perché, contando l’avere a disposizione i giocatori della Virtus Bologna, ciò rappresenta un indubbio vantaggio competitivo rispetto a una Gran Bretagna che sarà pure priva di Quinn Ellis.

E poi, nella finestra che sarà successiva alla fine dei campionati, di nuovo in campo contro Islanda e Lituania, in una di quelle doppie sfide che dovrà portare l’Italia più in alto possibile per poi poter affrontare bene il secondo girone, anche a causa del fatto che l’accoppiamento è di quelli durissimi, con il girone C. All’atto pratico, una tra Turchia, Serbia, Lituania e Italia non disputerà la rassegna iridata. E questo è già poco, ma sicuro.