Basket, Coppa Italia: Milano trionfa, ma Amedeo Della Valle dà spettacolo

Si è conclusa ieri pomeriggio la Final Eight di Coppa Italia di basket e all’inalai Arena di Torino a trionfare è stata l’EA7 Emporio Armani Milano, che nella finale si è imposta contro una bellissima Derthona Tortona. I ragazzi di Peppe Poeta si sono imposti 85-77 e la finale è stata caratterizzata dalle prestazioni di campioni come Brooks, Guduric, Nebo, Hubb e Vital, mentre gli italiani hanno fatto, in buona parte, da spettatori. Ma durante tutte le Final Eight sono diversi gli ‘azzurri’ sugli scudi.

Sopra tutti, sicuramente, c’è il solito Amedeo Della Valle. Il giocatore è stato uno dei trascinatori di Brescia fino alle semifinali e assieme a Massinburg ha spaventato Milano fino all’ultimo. 29 punti, 3 assist, 6 falli subiti, 9/16 dal campo lo hanno messo in mostra, ma anche nei quarti di finale ha guidato i suoi oltre l’ostacolo Udine con 17 punti, 6 rimbalzi e 4 assist, essendo di fatto il miglior italiano delle Final Eight.

E guardando ai quarti di finale, assieme a Della Valle, sono diversi gli italiani protagonisti. A partire da chi contro Brescia ha perso, cioè quel Andrea Calzavara top scorer di Udine con 17 punti. Nella sfida, invece, tra Milano e Trieste è stato protagonista – anche molto sfortunato – Ousmane Diop, il quale prima dell’ennesimo infortunio che lo ha tolto dal resto della competizione aveva segnato 6 punti, ma soprattutto aveva dominato sotto canestro con 5 rimbalzi offensivi.

Tra i protagonisti della vittoria di Tortona contro Venezia c’è stato Tommaso Baldasso, che ha chiuso con 16 punti, mentre a guidare Bologna oltre l’ostacolo Napoli sono stati anche Momo Diouf, autore di 10 punti, ma soprattutto 14 rimbalzi; e Saliou Niang, che ha chiuso con 13 punti. Niang è stato protagonista – nonostante la sconfitta – anche della semifinale della Virtus contro Tortona, con il centro azzurro autore di 13 punti.