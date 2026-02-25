Basket, i risultati della notte NBA (25 febbraio): non sbagliano Celtics e Thunder, sconfitte per Knicks e Lakers

Prosegue la lunga regular-sesaon dell’NBA 2025-2026. In attesa di scoprire le squadre che parteciperanno ai play-in e playoff, nella notte italiana sono andati in scena ben undici match. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni.

Il programma si è aperto con la vittoria in trasferta dei Philadelphia 76ers (32-26) capaci di superare 114-135 gli Indiana Pacers (15-44) sempre più ultimi ad Est. 4 ko consecutivo per Indiana mentre per i 76ers arriva il secondo successo di fila, grazie anche ai 32 punti di Maxey, MVP del match. Vincono gli Atlanta Hawks (29-31) contro Washington Wizards (16-41) per 119-98, in un match deciso dal terzo parziale. Top scorer Kuminga con 27 punti.

Successo esterno per i Dallas Mavericks (21-36) che superano 114-123 i Brooklyn Nets (15-42), che incassano così la quinta sconfitta consecutiva. Segnali di ripresa per Dallas che torna a vincere due match consecutivi dopo una striscia di ko. Bella vittoria dei Cleveland Cavaliers (37-22) che in casa battono i New York Knicks (37-22) per 109-94, raggiungendoli in classifica. Ottima prestazione di Mitchell con 23 punti. Successo esterno degli Oklahoma City Thunder (45-14) che abbatte la resistenza dei Toronto Raptors (34-24) per 107-116. Terzo successo consecutivo per OKC che torna a fare sul serio nonostante l’assenza di Gilgeous-Alexander.

Blitz esterno di Charlotte Hornets (28-31) che si impone sul campo dei Chicago Bulls (24-35) per 99-131. Nel terzo quarto gli Hornets spaccano la partita segnando 42 punti, grazie soprattutto al lituano Buzelis. Per i Bulls la crisi prosegue, sono dieci le partite senza vittoria. Vittoria casalinga non banale quella dei Milwaukee Bucks (25-31) che battono i Miami Heat (31-28) per 128-117. I Bucks ritrovano un po’ di serenità con 7 vittorie nelle ultime 9 avvicinandosi al play-in. Gli Heat si fermano dopo tre vittorie di fila. Top scorer del match Porter con 32 punti.

Sorpresa della notte è il successo in casa dei New Orleans Pelicans (17-42) abili a superare i Golden State Warriors (30-28) per 113-109. In grande spolvero Williamson con 26 punti. Assente invece Steph Curry. Non sbagliano i Boston Celtics (38-19) che in trasferta superano i Phoenix Suns (33-26) per 81-97. Partita maschia con punteggio basso risolta solo nella ripresa con un grande parziale dei Celtics. Quarta vittoria di fila per Boston che rimane saldamente in seconda posizione ad Est.

Si risolve solo nei minuti finali Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers, con i primi che sono riusciti ad avere la meglio per 124-121. Grande partita di Edwards che mette 34 punti a referto, assicurando il successo a Minnesota dopo la brutta sconfitta contro i 76ers. Nell’ultimo match di giornata, grazie a Bane gli Orlando Magic (31-26) hanno sbancato Los Angeles, battendo i Lakers (34-23) per 109-110.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

