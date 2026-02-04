Basket femminile, la Reyer Venezia batte Valencia ed accede al play-in di Eurolega

Vittoria fondamentale per la Reyer Venezia nell’ultima partita della seconda fase dell’Eurolega femminile 2025-2026. Al Taliercio, le venete sono riuscite a superare Valencia, in una sfida che assomigliava ad uno spareggio per accedere ai play-in. Punteggio finale di 69-55 e missione compiuta per la squadra italiana che continuerà così il suo percorso europeo affrontando Schio in un derby che vale la Final Six. Fondamentali per il successo i 15 punti di Ivana Dojkic (top scorer) ed i 14 di Kaila Charles.

Le venete iniziano forte e con i canestri di Dojkic e Charles si portano subito sul +6. Il parziale in apertura della Reyer prosegue poi grazie a Santucci e la tripla di Dojkic, che fissa il momentaneo +11. Le spagnole reagiscono con Fam e la tripla di Coffey ma è ancora con una scatenata Dojkic che Venezia si porta avanti di 14 lunghezze. A Cubaj risponde Carrera e Abdelkader, dall’arco, riporta le ospite sul -10. Nel finale di frazione segna solo Valencia. Dopo 10′ il punteggio recita 23-16 per la Reyer.

Nei primi minuti della seconda frazione, al canestro di Charles rispondono i quattro punti di Carrera e con il jump shot di Romero, Valencia si riporta sotto (-3). Santucci risponde, la partita vive minuti di confusione ed errori ma le triple di Pasa e Pan rimettono undici lunghezze tra le veneziane e le avversarie. Le spagnole nel finale segnano solo con Fam. All’intervallo lungo è 33-24 per Venezia.

Nella ripresa le padrone di casa ripartono forte; Charles e Santucci segnano il +14 virtuale prima che le ospiti rispondano con la tripla di Fiebich. A Dojkic risponde Romero, poi Cubaj e Pasa realizzano il nuovo +14. Le spagnole tentano di rientrare con la tripla di Abdelkader ma i sei punti di Pasa e Mavunga tengono a debita distanza le avversarie (+19). La tripla di Araujo chiude la frazione. A 10′ dal termine la Reyer è ancora avanti per 52-36.

Nell’ultimo quarto Valencia tenta il tutto per tutto. Parziale di 0-5 ospite in apertura e -11 provvisorio. Mavunga però risponde subito al break spagnolo e Venezia riallunga con Pasa e la tripla di Pan (+13). Buenavida cerca di tenere a contatto le ospiti ma il canestro di Charles, seguito da un’altra tripla di Pan taglia le gambe alle iberiche. Romero è l’ultima ad alzare bandiera bianca ma la Reyer vede ormai lo striscione del traguardo e conclude l’opera sfruttando al meglio i tiri liberi. Punteggio finale di 69-55 e Venezia qualificata al prossimo turno dell’Eurolega.