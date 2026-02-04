Basket femminile, Schio vince lo spareggio con il Bourges e vola ai play-in di Eurolega!

Il Beretta Famila Schio esce in trionfo dallo scontro diretto del Palaromare con le francesi del Tango Bourges ed evita lo spauracchio dell’eliminazione, approdando in extremis ai play-in dell’Eurolega 2025-2026 di basket femminile. Le campionesse d’Italia in carica hanno agguantato il quarto posto nel gruppo E e troveranno al prossimo turno le grandi rivali della Reyer Venezia in una serie al meglio delle tre sfide che metterà in palio un pass per le Final Six di Saragozza.

Nello specifico, chi vincerà il derby italiano (con eventuale gara-3 a Venezia, terza classificata nel girone F) affronterà poi ai quarti delle Final Six una delle due squadre perdenti del turno di semifinale play-in (Galatasaray-Landes e Fenerbahce-Girona), mentre chi avrà la peggio verrà estromessa dall’ultima fase della massima competizione continentale.

Dopo aver chiuso la prima metà dell’incontro a +5 sul 40-35, Schio non è riuscita a fare lo strappo nel terzo quarto subendo il rientro di Bourges e presentandosi agli ultimi decisivi dieci minuti con soli due punti di vantaggio (60-57). Famila che ha piazzato l’allungo definitivo nell’ultima frazione, vincendo per 77-69 e centrando l’obiettivo della qualificazione per la post-season.

Fondamentali per il successo odierno di Schio i 18 punti di una brillante Kitja Laksa (4/5 da tre), ma anche le solide prestazioni offensive in doppia cifra di Olbis Andrè (13 punti con 5/6 dal campo e 5 rimbalzi), Jessica Shepard (13+7 rimbalzi), Costanza Verona (11 punti con 8 rimbalzi e 6 assist) e Maria Conde (11 punti, 7 rimbalzi e 7 assist).