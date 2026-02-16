Basket, i convocati dell’Italia per le Qualificazioni Mondiali 2027 contro la Gran Bretagna

La FIP ha annunciato le convocazioni di Luca Banchi per la seconda finestra delle Qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket maschile, in cui l’Italia dovrà affrontare un doppio impegno ravvicinato contro la Gran Bretagna tra Newcastle upon Tyne (27 febbraio, ore 20.30) e Livorno (2 marzo, ore 19.30) con in palio punti vitali per inseguire l’obiettivo di raggiungere la fase finale della rassegna iridata.

Il raduno azzurro comincerà lunedì 23 febbraio a Livorno per Giordano Bortolani, Davide Casarin, Andrea Calzavara, Amedeo Della Valle, Sasha Grant, John Petrucelli, Marco Spissu, Luigi Suigo, Amedeo Tessitori, Giovanni Veronesi e Luca Vincini, che verranno affiancati negli allenamenti dei primi due giorni da Charles Atamah, Leonardo Marangon, Cheickh Niang e Luca Possamai.

I giocatori italiani impegnati con squadre di Eurolega raggiungeranno il gruppo azzurro al termine dei propri impegni di club nella massima competizione continentale, quindi potremmo vedere in azione i vari Giampaolo Ricci, Momo Diouf e Saliou Niang (ma non solo) sicuramente nella sfida casalinga con i britannici ma forse anche nella trasferta inglese.

Ricordiamo che l’Italbasket ha cominciato il suo cammino nel gruppo D perdendo in casa con l’Islanda e trionfando a sorpresa in Lituania, quindi sarà fondamentale mettere a segno un 2-0 sulla Gran Bretagna per ipotecare il passaggio alla seconda fase delle qualificazioni verso la Coppa del Mondo. Di seguito la long list FIBA del CT Luca Banchi per le prossime partite:

0 Marco Spissu 1995 185 Playmaker Casademont Saragozza (Spagna)

00 Amedeo Della Valle 1993 194 Guardia Germani Brescia

1 Nico Mannion 2001 190 Playmaker EA7 Emporio Armani Milano

4 Leonardo Candi 1997 190 Playmaker/Guardia Umana Reyer Venezia

7 Stefano Tonut 1993 194 Guardia EA7 Emporio Armani Milano

12 Diego Flaccadori 1996 193 Playmaker EA7 Emporio Armani Milano

15 Elisèe Assui 2006 191 Ala Openjobmetis Varese

16 Amedeo Tessitori 1994 207 Centro Umana Reyer Venezia

17 Giampaolo Ricci 1991 202 Ala EA7 Emporio Armani Milano

19 Gabriele Procida 2002 198 Guardia/Ala Real Madrid (Spagna)

20 Saliou Niang 2004 199 Guardia Virtus Olidata Bologna

22 Giordano Bortolani 2000 193 Guardia S. Bernardo Cantù

24 Francesco Ferrari 2005 205 Ala Virtus Olidata Bologna

25 Tommaso Baldasso 1998 192 Guardia Bertram Tortona

26 Luigi Suigo 2007 220 Centro Mega Superbet Basket – Serbia

28 Davide Casarin 2003 196 Guardia Ferramenta Vanoli Cremona

32 Andrea Calzavara 2001 195 Playmaker Old Wild West Udine

34 Leonardo Totè 1997 212 Centro Guerri Napoli

35 Momo Diouf 2001 206 Ala/Centro Virtus Olidata Bologna

42 Giovanni Veronesi 1998 196 Ala Ferramenta Vanoli Cremona

44 Sasha Grant 2002 201 Ala Ferramenta Vanoli Cremona

45 Nicola Akele 1995 193 Ala Virtus Olidata Bologna

50 Luca Vincini 2003 207 Ala/Centro Banco di Sardegna Sassari

77 John Petrucelli 1992 193 Guardia/Ala Galatasaray Mct Technic (Turchia)