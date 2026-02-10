Basket femminile: Battipaglia sogna per tre quarti, ma Schio alla fine passa e resta imbattuta in Serie A1

Una partita incredibile va in scena al PalaZauli, e l’esito rischia di essere a lungo, e ancor più incredibilmente, in bilico. Ma, alla fine, il Famila Wuber Schio riesce a venir fuori da un’autentica trappola messa in sesto dall’O.ME.P.S. Battipaglia.

Il tutto in questo anticipo del martedì della 22a giornata, che poi sarebbe l’ultima: tutto in nome (anche) dei minori impegni possibili delle giocatrici tra play-in di Eurolega e Nazionale. La squadra di Victor Lapena vince per 73-88, ma il punteggio non racconta niente di un incontro rimasto davvero a lungo in bilico.

E, anzi, va detto che nei primi due quarti Battipaglia regge molto bene, riuscendo a mettere in piedi una partita di grande orgoglio agli ordini del suo nuovo allenatore, Francesco Iurlaro, che ha sostituito in panchina Roberto Ricchini. Così l’O.ME.P.S. resta per due quarti in scia (19-23 nel primo, 48-52 a metà gara, con percentuali spesso molto alte).

E, addirittura, nel terzo quarto si spinge avanti fin sul 68-66, prima che il Famila registri la difesa, non conceda più niente e chiuda sul 73-88 questo che è il testacoda tra prima e ultima della graduatoria.

O.ME.P.S. Battipaglia – Famila Wuber Schio 73-88 (19-23, 48-52, 68-66, 73-88)

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA: Cupido* 10, Peoples* 14, Fokke* 14, Naddeo NE, Baldassarre 9, Potolicchio NE, Angelucci NE, Georgieva 2, Evangelista NE, Natabou* 15, Sorbo NE, Day Wilson* 9.

Allenatore: Iurlaro F.

FAMILA WUBER SCHIO: Mestagh 8, Sottana 17, Zanardi* 2, Verona* 7, Conde Alcolado* 11, Andrè 6, Badiane 1, Keys* 7, Shepard* 29.

Allenatore: Lapena V.