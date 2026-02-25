Baseball, Francisco Cervelli lancia l’Italia: “Dobbiamo sempre pensare in grande”

Si è tenuta quest’oggi la prima conferenza stampa, in modalità online, legata al cammino dell’Italia verso il World Baseball Classic 2026. Hanno partecipato Francisco Cervelli, manager della squadra azzurra anche a Phoenix, e Alberto Mineo, tra gli uomini più rappresentativi del gruppo non-MLB della Nazionale.

Hanno partecipato i più importanti media sia della carta stampata che del mondo del baseball in quanto tale, ai quali Cervelli ha confidato tutta la propria fiducia. In particolare, ha insistito moltissimo sul concetto di voler sognare in grande, di vincere, di puntare sempre agli obiettivi più alti, senza doversi limitare a obiettivi intermedi. Una visione enorme, forse difficilissima, ma che rende la testimonianza del fatto che Cervelli sta cercando di dare a questa squadra una mentalità di ampio respiro.

Rispondendo a domanda precisa di OA Sport, Cervelli commenta il processo di assemblaggio della squadra per il Classic: “E’ difficilissimo: devi prima parlare con giocatori, agenti, MLB, associazione giocatori, è diverso. I tifosi o la gente non sanno quante cose si fanno. Solo per cercare e trovare un giocatore devi passare per così tante persone… una volta che hai una squadra ti dicono che non possono andare… sempre difficile, ma è divertente. Però questo mai è stato un lavoro per me, è la mia passione e lo faccio con tanto orgoglio. Non vedo l’ora“.

Queste le dichiarazioni generali di Cervelli riportate dalla FIBS: “Noi dobbiamo sempre pensare in grande e l’obiettivo deve comunque essere quello di vincere: non ripetersi, ma migliorare. La parte difficile sarà quella di amalgamare il gruppo, di creare la giusta chimica nei quattro giorni in cui saremo insieme nello Spring Training di Phoenix, ma per un manager questa è anche la parte più divertente. Detto questo, con i ragazzi che giocano nella Major League ci siamo già incontrati online, abbiamo parlato con tutti. Non è facile capire quanti aspetti da tenere in considerazione ci siano dietro a un grande evento come il Classic, ma per chi fa questo lavoro con passione è tutto bellissimo“.

Il tema diventa poi quello della squadra azzurra in quanto tale nel percorso: “Qui all’Early Camp ci sono ragazzi giovani che mi piacerebbe diventassero i protagonisti dei Classic dei prossimi anni. Io mi sento al servizio dei miei giocatori: chi prenderà parte al WBC tra pochi giorni avrà l’opportunità di confrontarsi con il meglio del baseball, e io lavorerò affinché altri possano farlo un domani. Sono innamorato di questo gruppo, lo dico sempre“. E sulle Olimpiadi le definisce un sogno.