ATP Rio de Janeiro 2026, Etcheverry è l’unica testa di serie in semifinale. Continua la corsa di Buse

Il torneo ATP di Rio torna in campo per i quarti di finale. L’argentino Tomas Etcheverry è l’unica testa di serie a qualificarsi per le semifinali nel quadro di una competizione che ha perso ben presto i principali favoriti. Continua la corsa del peruviano Ignacio Buse che piega Matteo Berrettini e sfiderà Tabilo per giocarsi l’accesso alla finale.

Il ceco Vit Kopriva regola l’argentino Juan Manuel Cerundolo 6-4 6-4 in un’ora e trentotto minuti. Il numero 87 ATP capitalizza la seconda possibilità per timbrare il break nel game inaugurale, difende i suoi turni di battuta e, al terzo set point, sigla il 6-4. Il ceco opera il break in apertura, manca due opportunità per il 3-0, non trasforma il primo match point e concretizza la seconda possibilità per il definitivo 6-4.

L’argentino Tomas Etcheverry piega il portoghese Jaime Faria 7-6(4) 6-4 in due ore e cinque minuti. La testa di serie numero otto salva cinque palle break nel contesto di un primo set caratterizzato da assoluto equilibrio e si aggiudica il tie-break grazie al parziale di 3-0 messo a segno sul 4-4. La seconda frazione di gioco si risolve in volata: Etcheverry opera il break del 5-4 e trasforma il primo match point per il definitivo 6-4.

Il peruviano Ignacio Buse doma Matteo Berrettini 6-3 2-6 6-3 in due ore e undici minuti. Il numero 91 ATP firma il break in apertura, salva due opportunità del 2-2 e strappa nuovamente il servizio all’avversario per il 6-3. La reazione del romano è veemente: sigla il break del 2-1, toglie ancora il servizio all’avversario per il 4-1 e chiude 6-2 al quinto set point. Buse riparte di slancio, brekka l’avversario nel secondo gioco, allunga fino al 5-2 e al terzo match point firma il definitivo 6-3.

La maratona di giornata premia Alejandro Tabilo. Il cileno elimina l’argentino Thiago Augustin Tirante 7-6(2) 6-7(6) 6-1 in due ore e trentanove minuti. Il numero 92 ATP rompe l’equilibrio iniziale con il break dell’undicesimo gioco, ma Tabilo, dopo aver replicato a zero nel dodicesimo, domina il tie-break e lo chiude 7-2 al primo set point. Tirante subisce il break in apertura di seconda partita, lo recupera a zero nel decimo gioco per il 5-5 e, dopo aver annullato match point, sul 5-6, sigla tre punti consecutivi per l’8-6 che rimette la contesa in parità. Nel terzo set non c’è storia. Tabilo inanella una serie di cinque giochi consecutivi e chiude con un perentorio 6-1 alla seconda opportunità.