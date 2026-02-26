ATP Dubai 2026: Auger-Aliassime, Medvedev e Rublev avanti con agio, sorpresa Griekspoor

Terminati i quarti di finale all’ATP 500 di Dubai, dove ci sono poche sorprese (anzi, una sola) nell’approdo verso le semifinali. E anche i match per buona misura non hanno avuto quei crismi della lotta potenzialmente attesi in una giornata come questa, anche se rimane vero che molto si gioca sul livello attuale dei coinvolti.

Nella parte alta interessante match tra Felix Auger-Aliassime e Jiri Lehecka, che vede il canadese portarsi a casa un 6-3 7-6(2) di valida qualità, anche perché al netto del risultato la chance per Auger-Aliassime di trovare un risultato ancora più netto c’è stata a più riprese. Per lui ora Daniil Medvedev: il russo è autore di un netto 6-2 6-1 sull’americano Jenson Brooksby.

6-2 6-4, invece, per Andrey Rublev: il russo, nella parte bassa, si prende una semifinale che è la quinta dal 2020 in avanti, a testimonianza del fatto che da queste parti lui si trova bene eccome. E anche il francese Arthur Rinderknech, nel caso, ci può fare poco.

A sorpresa, semmai, è il suo avversario, l’olandese Tallon Griekspoor, autore dell’unica vittoria in tre set nei confronti del ceco Jakub Mensik. O meglio, in questo caso, della sua versione incostante, al netto del fatto che anche Griekspoor, di suo, ha dei momenti in cui gioca davvero molto bene. A ulteriore testimonianza, questo, del fatto che il filo del tennis spesso è veramente sottile.

RISULTATI ATP DUBAI 2026

Auger-Aliassime (CAN) [1]-Lehecka (CZE) [8] 6-3 7-6(2)

Medvedev [3]-Brooksby (USA) 6-2 6-1

Rublev [5]-Rinderknech (FRA) 6-2 6-4

Griekspoor (NED)-Mensik (CZE) [6] 6-3 3-6 6-2