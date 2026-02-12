WTA Doha 2026, Mboko e Sakkari in semifinale. Finisce sogno di Cocciaretto

Si sono delineate le semifinali del WTA 1000 di Doha. Finisce il meraviglioso sogno di Elisabetta Cocciaretto, davvero bravissima a spingersi fino ai quarti di finale. La tennista marchigiana ha lottato contro la lettone Jelena Ostapenko, ma alla fine si è arresa alla numero 24 del mondo in due set con il punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e quarantuno minuti di gioco.

In semifinale Ostapenko se la vedrà con Victoria Mboko, che ha realizzato la sorpresa di giornata. La diciannovenne canadese ha sconfitto infatti la vincitrice degli ultimi Australian Open, la kazaka Elena Rybakina, dopo una pazzesca battaglia di quasi due ore e mezza di gioco, chiusa con il punteggio di 7-5 4-6 6-4.

L’altra eliminazione illustre della giornata è quella della polacca Iga Swiatek. La numero due del mondo continua nel suo andamento molto altalenante, perdendo in rimonta contro la greca Maria Sakkari, che aveva sempre perso nei quattro precedenti con la polacca e che stavolta si è imposta per 2-6 6-4 7-5.

A completare il quadro dei quarti di finale odierni c’è stata la vittoria della ceca Karolina Muchova, che ha battuto la russa Anna Kalinskaya in due set per per 6-3 6-4 dopo neanche un’ora e mezza di gioco.

RISULTATI WTA DOHA 2026 (12 FEBBRAIO)

Ostapenko (Lat) b. Cocciaretto (Ita) 7-5 6-4

Sakkari (Gre) b. Swiatek (Pol) 2-6 6-4 7-5

Mboko (Can) b. Rybakina (Kaz) 7-5 4-6 6-4

Muchova (Cze) b. Kalinskaya (Rus) 6-3 6-4