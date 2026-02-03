Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Ostrava 2026: orari, programma, streaming, italiani in gara

Si preannuncia un pomeriggio elettrizzante a Ostrava in occasione della terza tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il massimo circuito internazionale al coperto si trasferisce dagli Stati Uniti all’Europa dopo i primi due appuntamenti di Boston e New York per un meeting che può contare un discreto numero di big internazionali in fase di preparazione verso i Mondiali in sala di Torun (20-22 marzo).

Saranno quattro gli azzurri impegnati oggi all’Ostrava’s Atletická Hala, tra cui il campione mondiale in carica di salto in lungo Mattia Furlani che ritrova in pedana il fuoriclasse greco bi-campione olimpico Miltiadis Tentoglou. Debutto stagionale sui 60 per l’argento iridato 2025 della specialità Zaynab Dosso, inoltre vedremo in azione anche Pietro Arese sui 3000 e Marta Zenoni nei 1500 metri. Forfait di Elisa Molinarolo, che rinuncia alla gara di salto con l’asta in Cechia causa influenza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming del meeting di Ostrava, terza tappa Gold stagionale del World Indoor Tour di atletica. L’evento verrà trasmesso dalle ore 17.00 alle 19.00 in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO WORLD INDOOR TOUR OSTRAVA OGGI

Martedì 3 febbraio

16.30 60 ostacoli (maschile), batterie

16.42 Salto con l’asta (femminile)

16.45 60 ostacoli (femminile), batterie

16.50 Getto del peso (maschile)

17.04 60 metri (femminile), batterie

17.26 400 metri (femminile)

17.36 800 metri (maschile)

17.45 1500 metri (femminile)

17.53 60 ostacoli (maschile), finale

18.00 Salto in lungo (maschile)

18.06 3000 metri (maschile)

18.23 60 ostacoli (femminile), finale

18.41 400 metri (maschile)

18.50 800 metri (femminile)

18.55 60 metri (femminile), finale

PROGRAMMA WORLD INDOOR TOUR OSTRAVA OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, dalle 17.00 alle 19.00.

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA WORLD INDOOR TOUR OSTRAVA

60 metri (femminile): Zaynab Dosso.

1500 metri (femminile): Marta Zenoni.

Salto lungo (maschile): Mattia Furlani.

3000 metri (maschile): Pietro Arese.