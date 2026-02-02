Mattia Furlani sfida Tentoglou nella gara clou del meeting di Ostrava. Dosso debutta sui 60

Appuntamento fissato martedì 3 febbraio a Ostrava per la terza tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Dopo i due appuntamenti oltreoceano tra Boston e New York, il meeting ceco accoglierà molti big internazionali impegnati nel lungo cammino di avvicinamento verso il grande obiettivo dei Campionati Mondiali in sala di Torun (20-22 marzo).

Fari puntati all’Ostrava’s Atletická Hala sul duello stellare nel salto in lungo tra Mattia Furlani ed il bi-campione olimpico Miltiadis Tentoglou, che tornano ad affrontarsi a livello indoor per la prima volta dai Mondiali di Nanchino del marzo 2025. In quel caso fu l’azzurro ad imporsi, ripetendosi poi qualche mese più tardi sulla pedana outdoor di Tokyo e completando così una sensazionale doppietta iridata.

Furlani ha cominciato molto bene la nuova stagione, prendendosi subito la world lead con l’ottimo 8.33 del 25 gennaio a Parigi e candidandosi al ruolo di favorito anche a Ostrava pur dovendo fare i conti non solo con il fenomeno greco Tentoglou ma anche con l’emergente bulgaro classe 2004 Bozhidar Saraboyukov, che ha già saltato 8.26 quest’anno.

Grande curiosità anche per il debutto stagionale indoor della punta di diamante della velocità femminile italiana Zaynab Dosso, vice-campionessa mondiale in carica dei 60 metri, che sfiderà la padrona di casa ceca Karolina Manasova (7.05 in stagione), la quotata lussemburghese Patrizia Van der Weken e la forte duecentista britannica argento mondiale 2025 Amy Hunt. L’Italia verrà rappresentata ad Ostrava anche da Pietro Arese sui 3000, Marta Zenoni sui 1500 ed Elisa Molinarolo nel salto con l’asta.