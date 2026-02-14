Arianna Fontana: “Tutte contente di aver centrato la finale”. Chiara Betti: “Ho dovuto tirare tanto per il tempo di qualificazione”

Finale per l’Italia nella staffetta femminile, ma non è solo questo il punto. Ci sono soddisfazioni a varie tinte per Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Fontana, che rivedremo in più ruoli nei prossimi giorni. E questa soddisfazione la si evince anche e soprattutto dalle loro parole immediatamente dopo tutte le loro performance.

La prima a esprimersi ai microfoni della Rai è Elisa Confortola: “Oggi è stata una buona giornata, tutte abbiamo passato il primo turno dei 1000 e la semifinale dei 3000, quindi più che ottimo. Fare tutto questo rimanendo in piedi è ancora più bello. Sono contenta, abbiamo fatto una bella staffetta, adesso concentrate, loro lunedì avranno i 1000 e poi mercoledì c’è la finale“.

Queste le parole rilasciate da Chiara Betti: “Anche io sono molto contenta, ho avuto un po’ di paura quando sono caduti gli USA perché hanno preso il mio pattino da dietro, pensavo ci fosse stata una scorrettezza da parte mia, ma riguardando il video tengo il pattino dritto, quindi sono cadute da sole. Sono contenta, è stata una faticata perché per fare il tempo di qualifica ho dovuto tirare tanto“.

Così, invece, Arianna Fontana: “Oggi l’obiettivo era stare tranquille nei 1000 e passare il turno, l’appuntamento era superare la semifinale. Tutte volevamo centrare la finale, siamo tutte contente di aver guadagnato questo posto. La mia fortuna è di avere tanta esperienza da questo punto di vista, ma a queste Olimpiadi è difficile mantenere tutto sotto controllo. Ogni volta che si entra in pista il pubblico è uno spettacolo, ma abbiamo degli obiettivi e siamo concentrati su quello“.