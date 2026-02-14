Short track, l’Italia tallona l’Olanda e approda in finale nella finale della staffetta femminile

Giornata perfetta per le azzurre dello short track. Dopo l’en plein nelle batterie dei 1000 metri con tre italiane qualificate ai quarti, il quartetto composto da Arianna Fontana, Elisa Conforola, Chiara Betti ed Arianna Sighel ha completato la missione, centrando l’accesso alla finale della staffetta femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La finale è in programma nella serata di mercoledì 18 e sicuramente l’obiettivo sarà quello di conquistare una medaglia.

Una semifinale davvero gestita benissimo dalle azzurre, che non hanno mai perso la calma, nemmeno quando la Francia si era messa davanti a loro nelle battute iniziali. Fin da subito gli Stati Uniti si sono chiamati fuori, con l’ennesima caduta delle loro Olimpiadi, mentre in testa c’è sempre stata l’Olanda.

Dopo un bellissimo sorpasso di Arianna Sighel sulle francesi, l’Italia ha poi mantenuto comodamente la propria posizione dietro all’Olanda. Italiane ed olandesi hanno allungato sulle avversarie, con gli Stati Uniti che hanno provato una disperata rimonta, ma senza riuscire ad andare oltre il terzo posto.

Italia ed Olanda si qualificano così per la finale, dove affronteranno la Corea del Sud ed il Canada. Una seconda semifinale durissima, visto che la Cina ha dato battaglia davvero fino all’ultimo alle sudcoreane e alla canadesi. Quarto posto, invece, per il Giappone.