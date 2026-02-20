CHE RISCATTO! L’Italia si ridesta e splende di bronzo nella staffetta maschile di short track!

Diventano 27 le medaglie dell’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’ultima arrivata è quella della staffetta maschile, con gli azzurri che mettono da parte tutte le delusioni e amarezze delle prove individuali e si prendono uno splendido bronzo. Il quartetto composto da Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser ed Andrea Cassinelli si conferma ai massimi livelli internazionali come in tutta la stagione, chiudendo alla spalle dell’Olanda e della Corea del Sud, con il Canada solamente quarto.

Una finale molto tattica nei primi giri, con gli azzurri che sono rimasti prima alle spalle delle altre tre nazioni e poi piano piano hanno cominciato a risalire, mettendosi intorno a metà gara anche in testa. Successivamente i sudcoreani hanno preso la testa della staffetta e negli ultimi giri è totalmente scoppiata la corsa.

Sighel purtroppo ha perso un attimo il passo e ha rischiato anche di scivolare, perdendo un attimo contatto proprio poco prima del cambio con Spechenhauser. L’Italia si è trovata anche quarta, ma uno strepitoso Nadalini è riuscito a piazzare due sorpassi, riportandoci addirittura al secondo posto dietro all’Olanda.

A questo punto è stato il momento degli ultimi due giri con Pietro Sighel lanciato verso Jens van ‘T Wout. Il trentino, però, non è apparso nella miglior condizione possibile e forse ha pagato anche un piccolo problema alla lama. Sighel è stato superato dal sudcoreano, ma è comunque riuscito a difendere una bellissima medaglia di bronzo, con l’Italia che si conferma sul podio proprio come quattro anni fa.