Arianna Fontana: “Avevo un problema alla lama in finale. Mio marito mi ha detto ‘come hai fatto a non cadere?’ “

Arianna Fontana ha confezionato ieri sera al Forum di Assago una delle imprese più significative della sua meravigliosa carriera, confermandosi sul podio dei 500 metri per la quinta edizione olimpica di fila ed eguagliando le 13 medaglie complessive ai Giochi dello schermidore Edoardo Mangiarotti in vetta alla classifica italiana di tutti i tempi. La pattinatrice valtellinese si è messa al collo uno splendido argento nella distanza più corta dello short track, cedendo soltanto alla fenomenale neerlandese Xandra Velzeboer e resistendo in finale agli attacchi della canadese Courtney Sarault e dell’altra oranje Selma Poutsma.

“Il mio obiettivo non era fare da tappo. Purtroppo durante la prima partenza mi sono toccata col destro ed Anthony (Lobello, ndr) è riuscito a sistemare la lama più o meno, mentre nella seconda partenza mi hanno toccato di nuovo, questa volta sul sinistro, e mentre pattinavo sentivo che le lame non erano al proprio posto ed è per questo che non sono riuscita a stare insieme a Xandra. Una volta finita la gara, quando Anthony ha controllato le lame, mi ha guardato e mi fa: ‘Non so come hai fatto a non cadere“, racconta la 35enne azzurra ai microfoni della Rai.

Sulle medaglie olimpiche più speciali della sua carriera: “Al di fuori dei due titoli individuali nei 500 metri, nel mio cuore ho il bronzo a Vancouver 2010 nei 500 perché ho questa immagine di mio fratello dopo che taglio il traguardo sugli spalti con la bandiera italiana che urla come un matto, e per me quel momento rimarrà sempre nel cuore. Poi sinceramente anche questo argento, perché è stato quasi un calvario arrivare a questa Olimpiade dopo l’infortunio di ottobre. Non è stato un avvicinamento facile, sicuramente non quello che mi aspettavo e che volevo, però abbiamo fatto veramente un grandissimo lavoro per aiutarmi ad essere qua in queste condizioni. Ieri sera ho fatto il mio miglior tempo nei 500 senza poter lavorare sulla partenza e su questa distanza specifica“.

Sui tanti successi ottenuti sin qui dalle donne italiane a Milano Cortina 2026: “Noi donne forse abbiamo una grande forza interiore da cui riusciamo ad attingere nelle situazioni più difficili e stressanti. Ieri sinceramente è stata una giornata incredibile, a partire da Federica Brignone che ha commosso tutti. Lollobrigida mi ha trasmesso un’energia pazzesca di nuovo, doppietta 3000-5000, in questa Olimpiade ha fatto una cosa pazzesca. Quindi sono arrivata al mio momento carica e pronta“.

Fontana si è poi proiettata verso i prossimi impegni in agenda da qui al termine della rassegna a cinque cerchi: “Adesso abbiamo ancora tante altre gare, c’è la staffetta femminile e altre due distanze individuali. Domani sera abbiamo la semifinale della staffetta che è un appuntamento importante. Dopo le Olimpiadi? Una bella vacanza. Ho bisogno di rilassarmi, andare al mare e prendere un po’ di sole…“.