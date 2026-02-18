Anna Trocker inforca in slalom alle Olimpiadi: l’errore e il ritardo da Shiffrin. Cosa serviva per la seconda manche?

Anna Trocker ha inforcato nel terzo intermedio della prima manche dello slalom che chiude il programma di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La promettente 17enne, considerata uno dei talenti emergenti del movimento tricolore, è uscita poco dopo metà tracciato, ma non stava fornendo una buona impressione e la sciata sembrava un po’ ingessata.

Scesa con il pettorale numero 41, l’altoatesina accusava un ritardo di 2.04 dalla statunitense Mikaela Shiffrin, dopo aver 1.80 secondi nel primo intermedio e 24 centesimi nel secondo settore. Nel tentativo di forzare per aumentare la velocità tra i pali stretti dell’Olympia delle Tofane, l’azzurra ha commesso un errore ed è uscita di scena.

Per superare il taglio, rientrando tra le migliori 30 classificate e qualificarsi alla seconda manche, serviva arrivare al traguardo con un ritardo di 2.86 dall’americana, quello che ha promosso la norvegese Bianca Bakke Westhoff e la slovacca Petra Vlhova (Campionessa Olimpica di Pechino 2022 in questa specialità e reduce da un lungo infortunio).

Anna Trocker aveva già fatto il proprio debutto alle Olimpiadi la scorsa settimana, quando disputò lo slalom della combinata a squadre e firmò un tempo migliore rispetto a Mikaela Shifrin, oggi dominatrice del primo atto con un vantaggio di 82 centesimi sulla tedesca Lena Duerr e di un secondo sulla svedese Cornelia Oehlund. Le italiane qualificate alla seconda manche sono Lara Della Mea (15ma a 2.01) e Martina Peterlini (23ma a 2.54).