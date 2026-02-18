Mikaela Shiffrin ipoteca l’oro in slalom. Equilibrio per il podio, indietro le azzurre

Mikaela Shiffrin fa il vuoto nella prima manche dello slalom femminile di Milano Cortina 2026. L’americana ipoteca così la medaglia d’oro, che finora le è sempre sfuggita in queste Olimpiadi. Un tracciato decisamente semplice, senza trabocchetti e dove Shiffrin ha fatto la differenza rispetto al resto del mondo, infliggendo distacchi abissali a tutte le avversarie.

L’unica che è riuscita a rimanere sotto il secondo di ritardo è la tedesca Lena Duerr, che ha accusato 82 centesimi di ritardo. Proprio come in gigante, Duerr è protagonista di un’ottima prima manche, da capire se poi reggerà la pressione nella seconda. Terza posizione al momento per la svedese Cornelia Oehlund, molto brava ad inserirsi sul podio virtuale con un secondo di ritardo dalla testa della classifica.

La lotta per il podio è comunque apertissima, visto che si apre un’altra gara se non si considera Shiffrin. Al quarto posto c’è la svizzera Camille Rast (+1.05), che ha preceduto la svedese Anna Swenn Larsson e la svizzera Wendy Holdener, quinte a pari merito con un ritardo di 1.16. Settima l’albanese Lara Colturi (+1.26) davanti alla tedesca Emma Aicher (+1.32). Completano la Top-10 le austriache Katharina Huber (+1.55) e Katharina Truppe (+1.64).

Una prima manche complicata per le azzurre. Su un tracciato del genere Lara Della Mea non è riuscita a trovarsi al meglio, concludendo in quindicesima posizione a poco più di due secondi (+2.01). Più staccata ancora, invece, Martina Peterlini (+2.54), che proprio non ha trovato mai il ritmo fin dal primo settore. Purtroppo è uscita la giovane Anna Trocker, che ha inforcato.