Lo sci alpino chiude i battenti a Milano Cortina 2026. Slalom femminile ultima gara, sarà oro Shiffrin?

Cala il sipario sul programma dello sci alpino a Milano Cortina 2026. L’ultima gara sarà quello dello slalom femminile e sarà anche l’ultima occasione per Mikaela Shiffrin di conquistare quella medaglia d’oro che finora le è sempre sfuggita. La campionessa americana è nettamente la favorita tra i rapid gates, ma già in queste Olimpiadi è partito con netti favori del pronostico nella manche proprio di slalom della combinata a squadre, ma ha concluso solamente quarta e addirittura fuori dal podio.

In slalom, però Shiffrin ha vinto sette degli otto slalom disputati ed è chiaro che la sua supremazia tra i pali stretti sia decisamente importante, ma le Olimpiadi sono una gara diversa ed entra anche un importante fattore mentale. Inoltre l’americana potrebbe diventare la prima atleta di sempre a vincere un oro olimpico nella stessa specialità dodici anni dopo quella prima volta (Sochi 2014). Dopo quell’oro addirittura Shiffrin non è più riuscita a vincere anche una sola medaglia in slalom.

La principale rivale di Shiffrin è sicuramente la svizzera Camille Rast, che è stata l’unica in questa stagione a riuscire a battagliare con l’americana, mettendo fine anche alla sua imbattibilità con il successo a Kranjska Gora. Fari puntati sempre in casa Svizzera anche su Wendy Holdener, che è donna da grandi appuntamenti e ha saltato il gigante proprio per preparare al meglio questo slalom

La lotta per almeno una medaglia è comunque apertissima e sono in tante che si daranno battaglia, partendo già dall’americana Paula Moltzan, dall’austriaca Katharina Truppe, dall’albanese Lara Colturi e poi anche dalla tedesca Emma Aicher, che ha già messo al collo due medaglia d’argento in questa Olimpiade.

In casa Italia i fari sono soprattutto puntati su Lara Della Mea, reduce da un meraviglioso (nonostante il dolore per la mancata medaglia) quarto posto in gigante. La nativa di Tarvisio ha fatto notevoli progressi anche in slalom in questa stagione, ma dovrà partire con il sedici, con la speranza di non trovare una pista troppo segnata. L’obiettivo realistico è quello di un piazzamento in Top-10 e ci proverà anche Martina Peterlini, che sarà al via con il 24. In gara anche la giovanissima Anna Trocker con il pettorale 41 e con l’obiettivo di entrare tra i primi trenta dopo la prima manche.