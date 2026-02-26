Andrey Rublev ci crede: “Carlos Alcaraz non è invincibile. Voglio batterlo”

La scorsa settimana lo ha sfidato in un’autentica battaglia, da cui è uscito sconfitto, sul cemento di Doha. Andrey Rublev, impegnato oggi nei quarti di finale del torneo di Dubai contro il francese Arthur Rinderknech, continua a credere nella possibilità di battere Carlos Alcaraz.

In un’intervista a Marca il russo si è soffermato sul desiderio di battere il numero uno del mondo: “La mia sensazione è che voglio batterlo. E che voglio essere abbastanza competitivo da vincere titoli. Non puoi dare per scontato che sia invincibile. Devi rispettare Carlos e tutti gli altri avversari, ma allo stesso tempo devi credere in te stesso e pensare di poter vincere. Se non ci credi, è meglio non scendere in campo”

Sui cambiamenti apportati al proprio gioco: “Molti giocatori hanno bisogno di apportare questi cambiamenti, ma quando sei in una partita al massimo della forma, usi le armi che hai sempre usato e che sai che funzionano. La chiave è cercare di usare quelle nuove armi che non funzionano all’inizio, e che ti faranno sacrificare partite, settimane e mesi con risultati e posizioni in classifica negative, in modo che a lungo termine tu possa apportare quel cambiamento”.

Il rapporto con Marat Safin, ingaggiato come collaboratore tecnico nel 2025, e la fiducia nelle indicazioni dell’ex numero uno del mondo: “Non ne parliamo molto, ma ovviamente è Marat che ci crede. È lui che dice: ‘Facciamolo e vedremo come andrà’. Ti fidi automaticamente di lui. Ha sempre ragione”.