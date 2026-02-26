WTA Merida 2026: corre Bouzkova nella giornata dei ritiri

Prima giornata di ottavi di finale a Merida, dove nella notte italiana ci sarà il debutto di Jasmine Paolini contro la lucky loser australiana Priscilla Hon. Si sa già chi sarà l’eventuale avversaria della toscana: la britannica Katie Boulter, che deve restare in campo solo un set causa ritiro per guaio alla spalla destra della colombiana Camila Osorio. Qualora Jasmine giungesse anche lei ai quarti, sarebbe il sesto confronto diretto (precedenti 3-2 Paolini).

Nella parte alta del tabellone vince anche Cristina Bucsa: per la spagnola 7-6(1) 6-3 sulla canadese Marina Stakusic, che arriva dopo un continuo spreco di break di vantaggio da parte della giocatrice che ha origini moldave. Per lei la vincente del match Li-Sonmez.

C’è un secondo ritiro che fa disperare i tifosi colombiani, anche per l’evoluzione dello stesso: Emiliana Arango era avanti contro Marie Bouzkova, ma passare dal 6-2 al 2-6 6-1 2-0 non è proprio una faccenda facile. Lo è ancor meno quando arriva il ritiro ancora per la spalla destra (temporalmente, in verità, è arrivato prima l’abbandono di Arango e poi quello di Osorio). Per la ceca ora Bouzas Maneiro o Frech.

Infine, servono 3 ore e 23 minuti di una lotta infinita, furiosa, totale a regalare a Victoria Jimenez Kasintseva i quarti di finale. Per l’andorrana 5-7 7-6(5) 7-5 sulla polacca Magda Linette, e chissà che questo percorso fin dalle qualificazioni non aiuti a darle fiducia, considerate le stimmate di promessa che aveva nel passato. Ora Shang o Navarro.

RISULTATI WTA MERIDA 2026

Boulter (GBR) [WC]-Osorio (COL) 6-3 rit.

Bucsa (ESP)-Stakusic (CAN) [WC] 7-6(1) 6-3

Bouzkova (CZE) [4]-Arango (COL) 2-6 6-1 2-0 rit.

Jimenez Kasintseva (AND) [Q]-Linette (POL) [8] 5-7 7-6(5) 7-5