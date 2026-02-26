Dove vedere in tv Paolini-Hon, WTA Merida 2026: orario, programma, streaming

Jasmine Paolini cerca una svolta dopo un avvio di stagione negativo e scende in campo nella notte italiana tra giovedì 26 e venerdì 27 febbraio per affrontare la lucky loser australiana Priscilla Hon agli ottavi di finale del WTA 500 di Merida 2026. L’azzurra, promossa direttamente al secondo turno con un bye grazie al suo status di n.1 del seeding, proverà ad interrompere una sequenza di tre sconfitte consecutive.

La numero 7 del ranking mondiale, dopo il ko ai sedicesimi degli Australian Open con la giovane emergente americana Iva Jovic, è infatti uscita subito di scena sia a Doha che a Dubai. La tennista toscana comincia il suo percorso sul cemento messicano contro la n.136 al mondo, sconfitta nell’ultimo atto delle qualificazioni ma capace successivamente di battere l’idolo locale Renata Zarazua dopo essere stata ripescata.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Hon, incontro valevole per gli ottavi di finale del WTA 500 di Merida. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis (in chiaro) e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-HON WTA MERIDA 2026

Giovedì 26 febbraio

Estadio – Inizio alle ore 21.00 italiane

J. Bouzas Maneiro vs M. Frech

A seguire, ma non prima delle 22.30

A. Li vs Z. Sonmez

A seguire, ma non prima dell’1.00 di venerdì 27 febbraio

Jasmine Paolini vs Priscilla Hon

PROGRAMMA PAOLINI-HON WTA MERIDA 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis (in chiaro), Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.