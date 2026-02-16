Alex Vinatzer dura 22 secondi: grave errore e poi uscita nello slalom delle Olimpiadi

Alex Vinatzer rappresentava la carta più valida per l’Italia nello slalom maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma l’altoatesino è uscito nelle battute iniziali della prima manche, andata in scena sotto una fittissima nevicata sulla pista Stelvio di Bormio. Dopo non essere riuscito a portare a termine la seconda manche del gigante un paio di giorni fa, l’azzurro ha litigato con il tracciato tecnico ideato da Mauro Pini e la sua avventura si è risolta in pochi istanti.

Alla sesta porta, dopo appena cinque secondi, è scivolato sul fianco destro: con un bel gesto atletico si rimette prontamente in piedi, il passaggio del cancello è valido e prosegue nella propria azione. Il 26enne riesce a transitare al primo intermedio con un ritardo di 1.51 nei confronti del norvegese Atle Lie McGrath. La prova di Alex Vinatzer è proseguita per qualche altra porta, poi nei pressi di una doppia, dopo ventidue secondi dal via, ha inforcato e ha detto definitivamente addio alla gara.

L’avventura a cinque cerchi del nostro portacolori si è conclusa nel peggior modo possibile, dopo non essere mai decollata: nella combinata a squadre aveva ereditato il miglior testimone possibile da Giovanni Franzoni (primo al termine della discesa libera), ma ha pagato la tensione e ha disputato uno slalom sottotono, senza riuscire a conquistare una medaglia assolutamente alla portata; tra le porte larghe era in piena lotta per un buon piazzamento e stava facendo velocità nella seconda manche, ma è uscito.

Un’uscita che non sorprende, considerando quanto visto in stagione: era già capitato negli slalom di Levi, Kitzbuehel e Madonna di Campiglio. I migliori risultati in Coppa del Mondo era arrivati prima di Natale con il quarto posto in Val d’Isere e la decima piazza in Alta Badia, la settima posizione conseguita a Schladming il 28 gennaio aveva fatto sperare bene, ma poi il cammino olimpico è stato oggettivamente lacunoso.