Alessandro Michieletto infortunato: c’è una frattura. Cosa si è fatto e tempi di recupero

Alessandro Michieletto dovrà fermarsi per alcune settimane, dopo che una serie di accertamenti diagnostici hanno evidenziato una frattura da stress incompleta del peduncolo destro della quarta vertebra lombare. Lo schiacciatore ha già incominciato un programma volto al recupero e non sono stati annunciati degli interventi chirurgici: le sue condizioni verranno verificate nelle prossime settimane ma, come comunica la sua società, non è possibile stabilire con esattezza la data del suo ritorno in campo.

Lo schiacciatore di Trento aveva già saltato gli ultimi impegni agonistici, tra cui la Final Four di Coppa Italia (i dolomitici hanno perso l’atto conclusivo contro Verona dopo aver regolato Piacenza in semifinale al tie-break), proprio a causa di questa criticità fisica che si è rivelata più complicata del previsto. I Campioni d’Europa sperano di recuperarlo per la fase calda della stagione, che entrerà nel vivo nel mese di marzo con i playoff scudetto e i match da dentro o fuori della Champions League.

Il miglior giocatore degli ultimi Mondiali vinti dall’Italia non sarà a disposizione di coach Marcelo Mendez, che proprio negli ultimi giorni ha ritrovato l’altro martello Daniele Lavia dopo la lunga assenza per l’infortunio accusato in estate durante un allenamento con la Nazionale.