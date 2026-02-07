Daniele Lavia torna a giocare? Opzione Coppa Italia dopo il lungo infortunio. E Michieletto…

Daniele Lavia potrebbe tornare in campo nel corso di questo fine settimana, in occasione della Final Four della Coppa Italia di volley maschile in programma alla Unipol Arena di Bologna. Se ne è parlato su L’Adige in un servizio di Maurilio Barozzi, dove sono state riportate alcune dichiarazioni di Marcelo Mendez, allenatore di Trento: “Non ha paura ed è fondamentale dopo un infortunio serio. Vincere il timore è il primo passo, il più importante“.

Lo schiacciatore non ha mai giocato nel corso di questa stagione, a causa del bruttissimo infortunio accusato lo scorso 23 agosto durante gli allenamenti con la Nazionale in vista dei Mondiali: a Verona accusò una frattura scomposta ed esposta pluriframmentaria con associate lesioni tendinee a carico delle falangi del quarto e del quinto dito della mano destra. Subito dopo l’incidente, il giocatore venne sottoposto a un intervento chirurgico per la ricostruzione osteotendinea e dei tessuti molli della mano, ma purtroppo il recupero non seguì i binari sperati e a inizio novembre subì una nuova operazione.

Poco prima di Natale emerse un po’ di ottimismo, quando la società dolomitica parlò di una una progressione del processo riparativo osseo del quinto dito della mano destra, annunciando una nuova valutazione nell’arco di tre settimane. Daniele Lavia potrebbe dunque essere a disposizione per la semifinale odierna contro Piacenza e/o per l’eventuale atto conclusivo di domani contro la vincente del confronto tra Perugia e Verona.

Il suo compagno di reparto Alessandro Michieletto ha invece saltato le ultime tre partite a causa di un risentimento lombardo e lo staff medico deve ancora sciogliere le riserve sul suo possibile impiego in questo fine settimana. Vista la difficile situazione tra gli schiacciatori, è stato convocato il classe 2007 Davide Boschini (UniTrento Volley di Serie B).