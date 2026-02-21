Tormenta di neve a Livigno: rinviato l’halfpipe! Serve l’ultimo giorno alle Olimpiadi, gara a rischio. Ed Eileen Gu…

Una fittissima nevicata ha caratterizzato l’intera giornata a Livigno: gli abbondanti fiocchi caduti sulla località valtellinese non hanno impedito il regolare svolgimento dello skicross maschile (vinto da Simone Deromedis davanti a Federico Tomasoni, per una memorabile doppietta tricolore) e la disputa della gara a squadre miste di aerials (successo degli USA davanti alla Svizzera e alla Cina), ma hanno costretto gli organizzatori a rivedere la programmazione per quanto riguarda la finale dell’halfpipe femminile.

L’ultima disciplina dello sci freestyle in programma alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si sarebbe dovuta disputare alle ore 19.30 odierne, ma le condizioni meteo non hanno permesso di preparare una struttura adatta a garantire una competizione sicura ed equa per le atlete. Si è così stati obbligati a un rinvio: la finale è stata posticipata alle ore 10.40 di domenica 22 febbraio, il giorno chiusura di questa di questa edizione dei Giochi. Acqua alla gola: è innegabile che si corra il rischio di una cancellazione, domani calerà il sipario sulla rassegna a cinque cerchi ed eventuali recuperi fuori tempo sono nei fatti impossibili.

La grande favorita della vigilia è la cinese Ailing Eileen Gu, Campionessa Olimpica di Pechino 2022 che ha già conquistato due medaglie d’argento a Livigno (Big Air e slopestyle) e che punta al secondo titolo consecutivo in questa specialità. Il volto simbolo dello sci freestyle se la dovrà vedere con la britannica Zoe Atkin, la migliore in qualifica davanti alla cinese Fanghui Li, alla canadese Cassie Sharpe e all’australiana Indra Brown, senza dimenticarsi della cinese Kexin Zhang, della canadese Amy Fraser e della statunitense Svea Irving.