Simone Deromedis, non è finita! La Coppa del Mondo è ancora possibile! Serve la rimonta su Howden

Simone Deromedis si è laureato Campione Olimpico di skicross, inscenando un autentico dominio sulle nevi di Livigno: dopo aver siglato il nono tempo nel seeding round, il trentino ha dominato tutti i turni a eliminazione diretta e ha trionfato in maniera perentoria, conquistando la prima medaglia d’oro della storia per l’Italia dello sci freestyle ai Giochi. Apoteosi per il 25enne, protagonista della doppietta da urlo con Federico Tomasoni e già entrato nel mito dello sport tricolore, considerando anche la sua affermazioni ai Mondiali 2023.

Siamo al cospetto di un vero e proprio fenomeno di questa disciplina, che meritatamente si è regalato la consacrazione a cinque cerchi e che nella giornata odierna ha regalato anche il decimo titolo al Bel Paese a Milano Torino 2026. L’azzurro è stato fantastico nel preparare meticolosamente l’appuntamento più importante del quadriennio, il carico di lavoro pianificato poco prima di Natale gli aveva tolto qualcosa in quel momento dell’annata agonistica, ma il trionfo in Valtellina era l’unica cosa che contava.

La stagione non è però finita con l’apoteosi ai Giochi, ma ora si proverà a dare l’assalto alla Coppa del Mondo: Simone Deromedis si trova al secondo posto con 460 punti all’attivo e accusa un ritardo di 133 lunghezze nei confronti del canadese Reece Howden. L’azzurro ha vinto la prima e l’ultima gara tra Val Thorens e Val di Fassa, ma paga il deludente fine settimana di Innichen e il pesantissimo zero nella gara-1 di Veysonnaz dopo le festività natalizie. C’è lo spazio per recuperare ma bisognerà rimboccarsi le maniche nei prossimi sette appuntamenti.

Il massimo circuito internazionale itinerante tornerà in scena nel weekend del 27-28 febbraio a Kopaonik (Serbia), una pista nuova e tutta da valutare. Ci si trasferirà poi a Montafon (Austria) il 12 marzo, a seguire la trasferta in Canada (a Craighleith il 21-22 marzo, dove lo scorso anno il trentino si infortunò) e poi la grande chiusura con due gare a Gaellivare (Svezia) il 28-29 marzo.

Mancano ancora sette gare, chi alzerà la Sfera di Cristallo a inizio primavera? Howden resta favorito, ma questo Deromedis può sognare la remuntada da urlo. Attenzione al tedesco Florian Wilmsmann (-26 da Deromedis), mentre il francese Youri Duplessis-Kergomard è lontano 241 punti dalla vetta e lo svizzero Alex Fiva è a -297, troppi per sperare di rientrare.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SKICROSS

1. Reece Howden (Canada) 593

2. Simone Deromedis (Italia) 460

3. Florian Wilmsmann (Germania) 434

4. Youri Duplessis-Kergomard (Francia) 352

5. Alex Fiva (Svizzera) 290

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SKICROSS

27 febbraio Kopaonik (Serbia)

28 febbraio Kopaonik (Serbia)

12 marzo Montafon (Austria)

21 marzo Craighleith (Canada)

22 marzo Craighleith (Canada)

28 marzo Gaellivare (Svezia)

29 marzo Gaellivare (Svezia)