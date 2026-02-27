Adrian Fernandez in Moto3 e David Alonso in Moto2 segnano i migliori tempi nelle FP1 del GP di Thailandia

Ha ufficialmente preso il via il Motomondiale 2026. Nel cuore della notte italiana, infatti, è andata in scena la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia, round inaugurale della stagione, per quanto riguarda Moto3 e Moto2. Sul tracciato di Buriram abbiamo assistito al primo turno ufficiale, che ha emesso i seguenti verdetti.

Nella classe più leggera il miglior tempo porta la firma dello spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) in 1:41.202 con 317 millesimi di vantaggio sull’australiano Joel Kelso (Honda GRYD Mlav) quindi terzo lo spagnolo David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) a 586. Quarta posizione per il suo connazionale Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) mentre in quinta troviamo il primo degli italiani, Guido Pini (Honda Leopard) a 630.

Sesto l’indonesiano Veda Pratam (Honda Asia) a 652 davanti agli spagnoli lo spagnolo Joel Esteban (KTM LevelUP MTA) e lo spagnolo David Munoz (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) a 666 e 681 millesimi. 21° Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) a 1.659, 25° Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers) a 2.247.

Passando alla Moto2, svetta il colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar) in 1:35.148 con 12 millesimi sullo spagnolo Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) e 97 sul ceco Filip Salac (Kalex Amerincan Racing). Quarto Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team) a 146, mentre chiude la top10 Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic Racing) a 555.