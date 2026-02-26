Le ambizioni di Marco Bezzecchi: “Per puntare al titolo devo partire bene!”

L’attesa è finita: il Mondiale 2026 di MotoGP è pronto a prendere il via e lo farà dal circuito di Buriram, in Thailandia, primo tassello di una stagione che si preannuncia lunga e ricca di interrogativi. Su tutti, quello legato a chi potrà spezzare l’egemonia della Ducati e dello spagnolo Marc Marquez. Tra i piloti chiamati a provarci c’è anche Marco Bezzecchi, pronto a vivere il suo esordio stagionale in sella all’Aprilia con ambizioni importanti.

Il romagnolo arriva al primo GP dell’anno forte delle buone sensazioni emerse nei test pre-stagionali, disputati prima a Sepang e poi proprio sull’asfalto thailandese. Un lavoro intenso, che ha permesso a Bezzecchi di costruire un feeling sempre più solido con la moto di Noale.

In conferenza stampa, il pilota ha fatto il punto della situazione partendo proprio dal percorso di avvicinamento alla gara inaugurale: “Abbiamo vissuto un buon primo test a Sepang, è stato importante perché quando inizi una nuova stagione devi provare tante cose. E’ stato importante capire la linea da seguire, mentre qui a Buriram ci siamo concentrati di più sulla preparazione del weekend di gara. E’ difficile vedere il potenziale di tutti nei test, perché non sai mai quello che stanno facendo gli altri piloti. Speriamo di partire nel modo giusto e di lottare per il vertice“, ha raccontato.

Le ambizioni non mancano, ma Bezzecchi preferisce mantenere un approccio prudente, almeno in questa fase iniziale del campionato. L’obiettivo dichiarato è migliorare il rendimento rispetto allo scorso anno, lasciandosi aperta la possibilità di alzare l’asticella strada facendo: “Chiaramente spero di lottare per il titolo ma il mio obiettivo al momento è partire meglio rispetto al 2025. Mi piacerebbe partire in un modo migliore, poi sarò aperto a cambiare il mio obiettivo dopo un paio di GP“.

Guardando al primo appuntamento stagionale, il favorito resta inevitabilmente il campione in carica. Bezzecchi lo sa bene e, pur consapevole della propria competitività mostrata nei test, preferisce tenere i piedi ben saldi a terra, sottolineando il lavoro svolto sul mezzo: “Nella prima gara il favorito è sempre il campione del mondo, quindi Marc (Marquez, ndr.). Io sono stato competitivo nei test e anche la simulazione gara non è stata male, ma voglio tenere i piedi per terra. Abbiamo cercato di migliorare tutte le aree della moto: la stabilità era il nostro principale obiettivo e abbiamo lavorato su quell’aspetto, stiamo cercando di migliorare ulteriormente“.

Infine, parole cariche di sentimento per il team che lo accompagna in questa nuova avventura. Un legame umano, prima ancora che professionale, che per Bezzecchi fa la differenza nel lavoro quotidiano: “Per me Aprilia è speciale, non posso fare un paragone con gli altri team. Sono speciali, si prendono cura di me, mi vogliono bene, sento molto calore all’interno del box e questo rende le cose migliori“.