Calendario snowboard Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

Roland Fischnaller / La Presse

Manca ormai sempre meno al grande appuntamento delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio. A distanza di venti anni (Torino 2006), il nostro paese torna ad ospitare lo spettacolo di una delle manifestazioni più importanti del panorama mondiale. La rassegna a cinque cerchi si dividerà in ben tre regioni (Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige), coinvolgendo 16 discipline diverse con ben 116 titoli in palio.

Tra le tante specialità l’attesa sarà anche per lo snowboard. Le tante discipline presenti possono essere per l’Italia occasione di numerose medaglie. Partendo infatti dal PGS e nel PSL il nostro paese può vantarsi di una squadra più che competitiva, come dimostrato nella prima parte della Coppa del Mondo. Il protagonista più atteso è senza dubbio il veterano Roland Fischnaller, alla sua settima rassegna olimpica.

Oltre allo snowboard alpino, da non dimenticare neanche lo spettacolo dello snowboard cross, con l’Italia che sarà rappresentata da Michela Moioli e Lorenzo Sommariva. A queste vanno aggiunte anche le categorie del Big Air, dello Slopestyle e dell’Halfpipe. Insomma, la squadra azzurra sembra avere la possibilità di fare particolarmente bene nell’Olimpiade in casa.

Dove seguire in tv e streaming le gare dello snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? La rassegna a cinque cerchi verrà trasmessa in diretta tv su Rai SportHD e su Rai 2. In streaming invece le piattaforme di riferimento saranno: Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN e HBO Max. OA Sport, invece, vi offrirà la diretta live testuale delle gare.

PROGRAMMA SNOWBOARD OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Giovedì 5 febbraio

19:30 Snowboard Big air uomini Qualificazioni

19:30 Big air uomini Qualificazioni Manche 1

20:15 Big air uomini Qualificazioni Manche 2

21:00 Big air uomini Qualificazioni Manche 3

Sabato 7 febbraio

Snowboard Big air uomini Finale

19:30 Big air uomini Finale Manche 1
19:53 Big air uomini Finale Manche 2
20:17 Big air uomini Finale Manche 3
Domenica 8 febbraio

Snowboard PGS donne Qualificazione

09:00 PGS donne Manche di Qualificazione

Snowboard PGS uomini Qualificazione

09:30 PGS uomini Manche di qualificazione
10:00 PGS donne Manche di eliminazione
10:30 PGS uomini Manche di eliminazione
13.00 Gigante Parallelo Donne Ottavi di finale
13.24 Gigante Parallelo Uomini Ottavi di Finale
13.48 Gigante Parallelo Donne Quarti di finale
14.00 Gigante Parallelo Uomini Quarti di Finale
14.12 Gigante Parallelo Donne Semifinali
14.19 Gigante Parallelo Uomini Semifinali
14.26 Gigante Parallelo Donne Small Final
14.29 Gigante Parallelo Donne Big Final
14.36 Gigante Parallelo Uomini Small Final
14.39 Gigante Parallelo Uomini Big Final
19:30 Snowboard Big air donne Qualificazione
19:30 Big air donne Qualificazioni Manche 1
20:15 Big air donne Qualificazioni Manche 2
21:00 Big air donne Qualificazioni Manche 3
Lunedì 9 febbraio
19:30 Snowboard Big air donne Finale

19:30 Big air donne Finale Manche 1

19:53 Big air donne Finale Manche 2
20:17 Big air donne Finale Manche 3
Mercoledì 11 febbraio 
10:30 Snowboard Halfpipe donne Qualificazione
10:30 Halfpipe donne Qualificazione Manche 1
11:27 Halfpipe donne Qualificazione Manche 2

Snowboard Halfpipe uomini Qualificazione

19:30 Halfpipe uomini Qualificazione Manche 1
20:27 Halfpipe uomini Qualificazione Manche 2
Giovedì 12 febbraio 
10.00 Snowboard cross Uomini Manche 1
10.55 Snowboard cross Uomini Manche 2
13.45 Snowboard cross Uomini Ottavi di finale
14.18 Snowboard cross Uomini Quarti di finale
14.39 Snowboard cross Uomini Semifinali
14.56 Snowboard cross Uomini Small Final
15.01 Snowboard cross Uomini Big Final
19:30 Snowboard Halfpipe donne Finale
19:30 Halfpipe donne Finale Manche 1
19:59 Halfpipe donne Finale Manche 2
20:28 Halfpipe donne Finale Manche 3
Venerdì 13 febbraio
10.00 Snowboard cross Donne Manche 1
10.55 Snowboard cross Donne Manche 2
13.30 Snowboard cross Donne Ottavi di finale
14.03 Snowboard cross Donne Quarti di finale
14.14 Snowboard cross Donne Semifinali
14.41 Snowboard cross Donne Small Final
14.46 Snowboard cross Donne Big Final

19.30 Snowboard Halfpipe uomini Finale

19:30 Halfpipe uomini Finale Manche 1

19:59 Halfpipe uomini Finale Manche 2
20:28 Halfpipe uomini Finale Manche 3
Domenica 15 febbraio
13.45 Snowboard cross a squadre Quarti di finale
14.15 Snowboard cross a squadre Semifinali
14.35 Snowboard cross a squadre Small Final
14.40 Snowboard cross a squadre Big Final
Lunedì 16 febbraio

Snowboard Slopestyle donne Qualificazione

10:30 Slopestyle Donne Qualificazione Manche 1
11:35 Slopestyle Donne Qualificazioni Manche 2
14:00 Snowboard Slopestyle uomini Qualificazione
14:00 Slopestyle Uomini Qualificazione Manche 1
15:05 Slopestyle Uomini Qualificazione Manche 2
Martedì 17 febbraio

Snowboard slopestyle Donne Finale

13:00 Slopestyle Donne Finale Manche 1
13:27 Slopestyle Donne Finale Manche 2
13:54 Slopestyle Donne Finale Manche 3
Mercoledì 18 febbraio

Snowboard slopestyle uomini Finale

12:30 Slopestyle uomini Finale Manche 1
12:59 Slopestyle uomini Finale Manche 2
13:28 Slopestyle uomini Finale Manche 3

PROGRAMMA SNOWBOARD OLIMPIADI MILANO CORTINA: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Europsort 1-2, DAZN. HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport

 

 

