Calendario snowboard Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

Manca ormai sempre meno al grande appuntamento delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio. A distanza di venti anni (Torino 2006), il nostro paese torna ad ospitare lo spettacolo di una delle manifestazioni più importanti del panorama mondiale. La rassegna a cinque cerchi si dividerà in ben tre regioni (Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige), coinvolgendo 16 discipline diverse con ben 116 titoli in palio.

Tra le tante specialità l’attesa sarà anche per lo snowboard. Le tante discipline presenti possono essere per l’Italia occasione di numerose medaglie. Partendo infatti dal PGS e nel PSL il nostro paese può vantarsi di una squadra più che competitiva, come dimostrato nella prima parte della Coppa del Mondo. Il protagonista più atteso è senza dubbio il veterano Roland Fischnaller, alla sua settima rassegna olimpica.

Oltre allo snowboard alpino, da non dimenticare neanche lo spettacolo dello snowboard cross, con l’Italia che sarà rappresentata da Michela Moioli e Lorenzo Sommariva. A queste vanno aggiunte anche le categorie del Big Air, dello Slopestyle e dell’Halfpipe. Insomma, la squadra azzurra sembra avere la possibilità di fare particolarmente bene nell’Olimpiade in casa.

Dove seguire in tv e streaming le gare dello snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? La rassegna a cinque cerchi verrà trasmessa in diretta tv su Rai SportHD e su Rai 2. In streaming invece le piattaforme di riferimento saranno: Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN e HBO Max. OA Sport, invece, vi offrirà la diretta live testuale delle gare.

PROGRAMMA SNOWBOARD OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Giovedì 5 febbraio

19:30 Snowboard Big air uomini Qualificazioni

19:30 Big air uomini Qualificazioni Manche 1

20:15 Big air uomini Qualificazioni Manche 2

21:00 Big air uomini Qualificazioni Manche 3

Sabato 7 febbraio

19:30 Snowboard Big air uomini Finale 19:30 Big air uomini Finale Manche 1

19:53 Big air uomini Finale Manche 2 20:17 Big air uomini Finale Manche 3

Domenica 8 febbraio

09:00 Snowboard PGS donne Qualificazione 09:00 PGS donne Manche di Qualificazione 09:30 Snowboard PGS uomini Qualificazione 09:30 PGS uomini Manche di qualificazione 10:00 PGS donne Manche di eliminazione 10:30 PGS uomini Manche di eliminazione

13.00 Gigante Parallelo Donne Ottavi di finale

13.24 Gigante Parallelo Uomini Ottavi di Finale

13.48 Gigante Parallelo Donne Quarti di finale

14.00 Gigante Parallelo Uomini Quarti di Finale

14.12 Gigante Parallelo Donne Semifinali

14.19 Gigante Parallelo Uomini Semifinali

14.26 Gigante Parallelo Donne Small Final

14.29 Gigante Parallelo Donne Big Final

14.36 Gigante Parallelo Uomini Small Final

14.39 Gigante Parallelo Uomini Big Final

19:30 Snowboard Big air donne Qualificazione

19:30 Big air donne Qualificazioni Manche 1 20:15 Big air donne Qualificazioni Manche 2 21:00 Big air donne Qualificazioni Manche 3

Lunedì 9 febbraio

19:30 Snowboard Big air donne Finale

19:30 Big air donne Finale Manche 1 19:53 Big air donne Finale Manche 2 20:17 Big air donne Finale Manche 3

Mercoledì 11 febbraio

10:30 Snowboard Halfpipe donne Qualificazione

10:30 Halfpipe donne Qualificazione Manche 1 11:27 Halfpipe donne Qualificazione Manche 2 19:30 Snowboard Halfpipe uomini Qualificazione 19:30 Halfpipe uomini Qualificazione Manche 1 20:27 Halfpipe uomini Qualificazione Manche 2

Giovedì 12 febbraio

10.00 Snowboard cross Uomini Manche 1

10.55 Snowboard cross Uomini Manche 2

13.45 Snowboard cross Uomini Ottavi di finale

14.18 Snowboard cross Uomini Quarti di finale

14.39 Snowboard cross Uomini Semifinali

14.56 Snowboard cross Uomini Small Final

15.01 Snowboard cross Uomini Big Final

19:30 Snowboard Halfpipe donne Finale

19:30 Halfpipe donne Finale Manche 1 19:59 Halfpipe donne Finale Manche 2 20:28 Halfpipe donne Finale Manche 3

Venerdì 13 febbraio

10.00 Snowboard cross Donne Manche 1

10.55 Snowboard cross Donne Manche 2

13.30 Snowboard cross Donne Ottavi di finale

14.03 Snowboard cross Donne Quarti di finale

14.14 Snowboard cross Donne Semifinali

14.41 Snowboard cross Donne Small Final

14.46 Snowboard cross Donne Big Final

19.30 Snowboard Halfpipe uomini Finale 19:30 Halfpipe uomini Finale Manche 1 19:59 Halfpipe uomini Finale Manche 2 20:28 Halfpipe uomini Finale Manche 3

Domenica 15 febbraio

13.45 Snowboard cross a squadre Quarti di finale

14.15 Snowboard cross a squadre Semifinali

14.35 Snowboard cross a squadre Small Final

14.40 Snowboard cross a squadre Big Final

Lunedì 16 febbraio

10:30 Snowboard Slopestyle donne Qualificazione 10:30 Slopestyle Donne Qualificazione Manche 1 11:35 Slopestyle Donne Qualificazioni Manche 2 14:00 Snowboard Slopestyle uomini Qualificazione 14:00 Slopestyle Uomini Qualificazione Manche 1 15:05 Slopestyle Uomini Qualificazione Manche 2

Martedì 17 febbraio

13:00 Snowboard slopestyle Donne Finale 13:00 Slopestyle Donne Finale Manche 1 13:27 Slopestyle Donne Finale Manche 2 13:54 Slopestyle Donne Finale Manche 3

Mercoledì 18 febbraio

12:30 Snowboard slopestyle uomini Finale 12:30 Slopestyle uomini Finale Manche 1 12:59 Slopestyle uomini Finale Manche 2 13:28 Slopestyle uomini Finale Manche 3

